Auf den Spuren der Speed-Queen

­Seitdem zieht Elise unverdrossen im Einzelunterricht bei Skilehrer Hansi ihre Bahn, legt die Stöcke beiseite und wippt behend auf den Ski hin und her. Die ­ambitionierte junge Dame steht zum ersten Mal auf den langen Latten, macht schon jetzt eine prima Figur und beweist ein gutes Gleich­gewicht. «Pflug, Stemmbogen und Bremsen», sind auch heute noch die Voraussetzungen, um an einen Lift gelassen zu werden», ­erklärt ­Jessica.

Während jüngere Gäste etwas länger brauchen, um aus den Windeln heraus und zum Wedeln zu kommen, wird sich Elise bereits in einem Tag auf 23 Pistenkilometern zwischen 1600 und 2100 ­Meter über Meer tummeln können. Vier Anlagen, nämlich drei Vierer- und eine Sechser-Sesselbahn, die sogar mit Sitzheizung und Windhauben ausgerüstet ist, erschliessen das Gebiet zwischen Malbun, Steg und Triesenberg, das mit diversen blauen und roten Pisten punktet. Für Geübte steht auf der Hochegg, 1900 Meter über Meer, ein schwarzer Steilhang ­parat, an dem auch FIS-Rennen durchgeführt werden.

Kein Skiort mehr ohne ­künstliche Beschneiung

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich nur Fuchs und Hase in Malbun, der Exklave von Triesenberg, Gute Nacht sagten. Im ­Winter 1986/87 erwarb Engelbert Bühler dann einen nicht mehr im ­Gebrauch befindlichen Kinderlift. Als junger Skilehrer legte er damit den Grundstein für die Schneesportschule Malbun.

So richtig Fahrt aufgenommen als ­vielseitige Skiregion hat Malbun aber erst mit dem Erwerb von zehn Schnee­kanonen und sechs Lanzen. «Ohne künstliche Beschneiung kommt heute kein Skiort mehr aus», sagt auch Jessica Kressig. In den ­Folgejahren hat Bühler manche Persönlichkeit in Malbun getroffen, Mitgliedern des ­Fürstenhauses und Regierungschefs das Skifahren beigebracht. Auch Tina ­Weirather und Marco Büchel ­lernten hier ihr sportliches ­Handwerk, das sie zu erfolgreichen Cracks im internationalen ­Skizirkus ­machte. Noch heute ­fahren sie gerne Ski im Ländle.

Trotz allen Erfolgsist das Skigebiet familiär, gemütlich und überschaubar geblieben. So ist Malbun durch den Schweizer ­Tourismus-Verband mit dem ­Gütesiegel «Family Destination» ­ausgezeichnet worden. Die ­exzellente Betreuung fängt schon auf dem 3600 Quadratmeter ­grossen Kinderland malbi-Park an. Es ist herzig anzusehen, wie die Kleinsten auf dem Karussell ­rumrutschen und die ersten ­Stehversuche ­machen.