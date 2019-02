Wo Papa Moll baden geht

Ausstellung, Kinderband und Abenteuerweg am Rhein

Anreise: Mit dem Zug nach Bad Zurzach. Vom Bahnhof fährt regelmässig ein ­Shuttle, der mit Papa-Moll-Sujets bemalte Zurzibus, zum Thermalbad. Zu Fuss sind es zehn Minuten.



Papa-Moll-Land: Die Papa-Moll-Box ist eine Ausstellung für Erwachsene und Kinder zugleich. Dort werden das Leben und die Arbeiten der Schöpferin der Papa-Moll-Figur, Edith Oppenheim-Jonas, gezeigt. Die Kinder können sich Papa-Moll-Geschichten ansehen oder in der Papa-Moll-Leseecke zeichnen und malen.



Souvenirs: An der Souvenir-Ecke bei Bad Zurzach Tourismus gibt es jede Menge Erinnerungsstücke und Mitbringsel, vom Badetuch über Bücher und Schwimm­flügeli bis zur Znünibox.



Spielen: Die Spielecke und das Papa-Moll-Kinderplanschbecken sowie der Mini- und Abenteuer-Golfspielplatz locken zum Spielen. Ein besonders spannendes Erlebnis ist der fünf Kilometer lange Papa-Moll-Weg am Rhein.



Papa-Moll-Fest: Es findet am Sonntag, dem 15. September 2019, statt. Eines der coolen Highlights ist die Kinderband Marius & die Jagdkapelle.



Kulinarisches: Die Papa-Moll-Pfanne ist ein köstlicher Spass für die ganze Familie. Zudem gibt es eine Speisekarte ­extra für Kinder.



Hotels: Die drei Hotels Zurzacherhof, ­Tenedo und Park-Hotel bieten gemüt­liche Familienangebote an, das Tenedo und das Park-Hotel mit direktem Zugang zum Thermalbad. Der Zurzacherhof hat herzige Papa-Moll-Familienzimmer mit Verbindungstür. Weitere Hotels finden sich im Dorf Bad Zurzach.



Allg. Info: www.badzurzach.info; www.papamoll-land.ch



In Zusammenarbeit von SonntagsZeitung und Bad Zurzach Tourismus AG