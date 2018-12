Ein Märchen auf der Heide

Es ist eine tolle kleine Geschichte. Alfred Gantner spazierte mit seiner Frau Cornelia und den fünf Kindern über die Heide. Ausschau hielt man nach einem Objekt für Grossfamilienferien. Nach einem Bauernhof oder so. Im Weiler Sporz oberhalb von Lenzerheide traf man auf Erich Kurzen, den bärbeissigen Besitzer des Guarda Val. Dessen Maiensässhotel war arg verstaubt. Die Immobilienhaie standen Schlange, um an die Hütten und Ställe heranzukommen.

Herablassend, wie es seine Art war, beschied Kurzen den Besuchern, hier oben gebe es nichts zu kaufen. Von seinem Hotel einmal abge­sehen. Aber dazu brauche man Geld. Und zwar sechs Millionen. Gantner bat den verdatterten Kurzen, den Vertrag aufzusetzen.

Was Kurzen nicht wissen konnte: Sein Gegenüber war ein schwerreicher Mann. Sein erstes Geld hatte der in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsene «Fredy» mit einer Wanderdisco verdient. Nach einer Banklehre zog er, frisch verheiratet mit Cornelia, in die USA. Er studierte Finanzwissenschaften, Cornelia Journalismus. Nach erfolgreichem Abschluss erhielten beide einen Job in New York. Sie bei NBC, er bei Goldmann Sachs.

Mit knapp 30 verdiente Gantner eine Million im Jahr, doch das reine Geldverdienen befriedigte ihn nicht. Nach zwei Jahren verliess er die Wallstreet und gründete 1996 mit zwei andern «Goldies» in Baar die Partners Group, einen auf Privatmarktanlagen spezialisierten Vermögensverwalter.

Hinter den verwitterten Balken von alten Ställen entstand eine komplett neue Hotelwelt.

Es folgte eine der tollsten Erfolgsgeschichten der Schweizer Finanzindustrie. Heute verwaltet die Gruppe 80 Milliarden Franken, der Marktwert des Unternehmens schoss auf 20 Milliarden Franken hoch. Die Zuger sind der weltweit drittgrösste Anbieter von Privatmarktanlagen und beschäftigen 150'000 Angestellte. Gantner hält heute, wie seine Mitgründer, noch zehn Prozent der Aktien. Der 50-Jährige beschränkt sich auf die Rolle eines einfachen, aber überaus aktiven Verwaltungsrates. «Forbes» schätzt sein Vermögen auf 2,4 Milliarden Dollar.

Nach dem Blitzdeal hatten die Gantners also plötzlich ein Hotel. Um die neue Herausforderung zu meistern, holten sie mit dem früheren Starhotelier Adrian Stalder einen exzellenten Branchenkenner in den Verwaltungsrat. Dank dem Zukauf von zwei Gebäuden konnte die Zimmerkapazität auf fünfzig erhöht werden. Und hinter den verwitterten Balken von elf bis zu 300 Jahre alten Ställen entstand eine komplett neue Hotelwelt. Bei der Wiedereröffnung vor zehn Jahren zeigte sich: Raffinierter, fliessender und schöner können unaufdringlicher Luxus und authentisches Maiensässfeeling nicht ineinander verschmelzen.

Das Guarda Val ist mit einer Auslastung von 60 Prozent in Hochform.

Anfänglich war Cornelia die Seele des Guarda Val. Als sie sich vor drei Jahren vermehrt dem Dokumentarfilm-Journalismus zuwandte, übergab sie das VR-Präsidium ihrem Mann. Dieser holte mit Ralph Treuthardt einen neuen Direktor und verstärkte den VR mit dem legendären Eventmanager Schoscho Rufener.

Dazu investierte er kräftig weiter. Zuletzt waren es 600'000 Franken in die neue Stailetta, ein eigenes kleines Maiensäss mit Cheminée und privatem Spa. Eine satte Million verschlang die neue Küche für das Gourmetrestaurant Guarda Val. Dort wirkt in diesem Winter noch Sternekoch Adrian Bürki. Im Frühling übernimmt Martin Bieri, auch er ein Starkoch mit Michelin-Stern.

Für Menschen, die das Unverwechselbare suchen

Der Effort hat sich gelohnt. Das Guarda Val ist mit einer Auslastung von 60 Prozent in Hochform. Und vor allem hat es sich einen Namen gemacht als ungewöhnlich attraktives Refugium für Menschen, die das Unverwechselbare suchen. «So soll es auch bleiben», sagt Gantner. Doch Stillstand war noch nie sein Ding. Lieber entwickelt er neue Konzepte. Das Guarda Val liegt inmitten einer prächtigen Naturlandschaft. Eine von Gantners Ideen ist es, die Natur dem Gast noch näher zu bringen, sie zum ultimativen Erlebnis werden zu lassen. Zum Beispiel mit einem zusätzlichen Maiensäss oben am Berg. Oder mit drei bis vier freistehenden Zimmern samt Feuerstellen irgendwo im Grünen.

«Ich habe die 45 Millionen nicht investiert, um mit dem Guarda Val ein Business zu machen», sagt Gantner. «Aber die jährlichen Investitionen zwischen einer halben und einer Million Franken soll es schon selbst erwirtschaften.» Das ist auch meist der Fall, und so macht sich Gantner an die Verwirklichung seiner Ideen. «Das Hotel ist für Cornelia und mich eine wunderbare Töpferscheibe, die es uns erlaubt, etwas Schönes zu gestalten», sagt er. Und sollten sich auch andere daran erfreuen, sei alles noch schöner.

(SonntagsZeitung)