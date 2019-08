Das sind die schönsten Bergseen der Schweiz

Dieser Artikel gehört zu den meistgelesenen Texten der letzten Wochen. Er erschien erstmals am 10. Juli 2019.



Die acht Bergseen1 Crestasee, Flims GR

2 Seealpsee, Alpsteingebiet AI

3 Arnensee, Saanenland BE

4 Stazersee, St. Moritz GR

5 Schwarzsee, Freiburger Voralpen FR

6 Oeschinensee, Kandersteg BE

7 Gerundensee, Siders VS

8 Heidsee, Lenzerheide GR

***

1 Crestasee

bei Flims GR

845 m ü. M

Heizt sich im Hochsommer auf 24 Grad auf: Der Crestasee. Foto: Gaudenz Danuser (Alamy)

Eintauchen

Der türkisgrüne Bergsee im Flimserwald bietet ideale Voraussetzungen für natürlichen Badespass. Das kostenpflichtige Naturbad Crestasee mit Kiosk, Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen wird bis September durch einen Bademeister beaufsichtigt. Ein Holzsteg trennt den Kinderbereich vom Rest des Sees ab. Wer übers Wasser gleiten will, mietet ein Stand-up-Paddel-Brett oder ein Ruderboot. Der Lag la Cresta, wie er auf Rätoromanisch heisst, wird von unterirdischen Quellen gespeist. Dabei kommt täglich so viel Wasser hinzu, wie über den Bach Flem in den Vorderrhein abfliesst. Dadurch tauscht sich das Wasser im See alle drei Tage komplett aus.