So umgehen Sie Gebührenfallen bei Auslandreisen

Geld wechseln

Beim Euro, beim Dollar und bei anderen wichtigen Währungen wie dem britischen Pfund sind die Wechselkurse in der Schweiz und im Ausland meist etwa gleich. Es spielt mithin keine grosse Rolle, wo man Geld wechselt, wobei man allerdings darauf achten muss, dass keine zusätzlichen Gebühren verlangt werden. Zuhause wechselt man am besten bei der Hausbank, da diese die Transaktion kostenlos abwickelt. Sogenannt exotische Währungen wie der thailändische Baht, das ägyptische Pfund, der iranische Rial oder die türkische Lira hingegen sind in ihrem Herkunftsland meist zu einem günstigeren Wechselkurs zu haben als in der Schweiz. Mehr Bargeld in «exotische» Währungen zu wechseln, als man effektiv ausgeben will, ist nicht ratsam. Wer nicht gebrauchtes Feriengeld zurückwechselt (was in einigen Fällen gar nicht möglich ist), wird mit einem schlechteren Wechselkurs und allenfalls nochmals mit Gebühren bestraft.

Bargeld beziehen

Bankomaten sind heute fast weltweit in Gebrauch. Aber Vorsicht ist geboten: Erstens sollte man die Automaten von Banken benutzen, womöglich sogar von einer Partnerin der eigenen Hausbank. Bei Bankomaten von Drittanbietern, wie sie vor allem in Flughäfen, Bahnhöfen und Einkaufszentren herumstehen, fallen neben allen üblichen Gebühren meist noch Zusatzkosten an.

Es lohnt es sich, auf Reisen weniger häufig Geld zu beziehen, dafür grössere Beträge.

Zweitens sollte man Geld am Bankomaten nur mit der Debitkarte beziehen: mit der Maestro-Karte (früher EC), mit der Postfinance Card oder mit V-Pay von Visa. Gebühren fallen so oder so an. Aber während sie mit der Debitkarte normalerweise etwa fünf Franken pro Bezug betragen, verlangen Kreditkartenfirmen bis zu vier Prozent des bezogenen Betrags, meist aber mindestens 10 Franken pro Bezug. Wenn man in einigermassen sicheren Gefilden unterwegs ist und nicht damit rechnen muss, gleich ausgeraubt zu werden, lohnt es sich angesichts dieser hohen fixen Kosten, weniger häufig Geld zu beziehen, dafür grössere Beträge.

In der Lokalwährung zahlen

Wer im Ausland seine Kreditkarte einsetzt, kann oft wählen, ob er in der lokalen Währung oder in Franken bezahlen möchte. Die Option «Bezahlen in Franken» sieht zwar praktisch aus, weil man den Betrag im Kopf nicht umrechnen muss, sondern ihn in der bekannten Währung inklusive aller Gebühren sieht. Hingegen sind die Kosten höher. Erstens wenden ausländische Finanzinstitute meist einen schlechteren Wechselkurs an als die Schweizer Kreditkarten-Herausgeber. Zweitens gibt es Kreditkartenfirmen, die für Zahlungen im Ausland in Schweizer Franken eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr verlangen.