Im Ballon über Dubais Wüste schweben

Der ungarische Chefpilot Peter Kollar von Balloon Adventures Dubai gibt jetzt Gas und dreht zwei der vier Brenner auf. Eine riesige, rund drei Meter grosse Stichflamme zischt hervor. Das bunte, aufgeblähte Ungetüm aus synthetischem Material richtet sich mehr und mehr auf. Es hebt bereits leicht ab, doch Kollars Kollegen stemmen sich mit aller Kraft dagegen. Die einen halten den Korb am Boden fest, die anderen den Ballon an der langen Leine.

Dubai jenseits der Hektik: Eine Aufnahme kurz vor Beginn des Heissluftballon-Abenteuers. Foto: Barbara Reye

«Jetzt alle rein», ruft Kollar. «Anschnallen, in die Hocke und gut festhalten.» Dann heizt er nochmals ordentlich ein. Ganz sachte steigen wir höher. Zuerst fühlt man sich wie auf einem Balkon, dann wie auf einer hohen Aussichtsplattform, und anschliessend realisiert man, dass man tatsächlich im ältesten Luftfahrzeugtyp unterwegs ist. Erneut sticht laut eine Flamme hervor. Dann völlige Stille. Wir schweben und lassen uns in 1200 Meter Höhe treiben.

In der Ferne ein weiterer Ballon und unter uns eine schier endlos scheinende Dünenlandschaft. Am Horizont geht jetzt die Sonne auf, der Himmel ist stahlblau und der Sand schimmert golden. Was für ein starker Gegensatz. Denn früh am Morgen waren wir noch in unserem luxuriösen Hotel mitten in der futuristischen Metropole Dubai, die rund eine Autostunde von unserem jetzigen Standort entfernt liegt.

An der Expo 2020 dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Die Fahrt von dort starteten wir im Lichtermeer des urbanen Dschungels mit seinen unzähligen Wolkenkratzern und staunten über all die vielen Megabauwerke in Dubai, darunter natürlich auch das höchste Hochhaus der Welt, der 828 Meter hohe Burj Khalifa. Oder das unkonventionelle Museum der Zukunft, dessen ringförmiger Bau von aussen mit arabischen Schriftzeichen aus den selbst geschriebenen Gedichten des Scheich Mohammed verziert ist.

Dubai ist bekannt dafür, sich architektonische Mammutprojekte auszudenken und zu realisieren, die anderswo nie über das Reissbrett hinauskommen würden. So hat es unter anderem auch die künstlich aufgeschüttete, fünf Kilometer ins Meer ragende Halbinsel Palm Jumeirah mit ihren sechzehn Palmenwedeln hervorgebracht.