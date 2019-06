Reiseziel Gesundheit

Medical-Wellness heisst das Zauberwort, das immer öfter in Ferienresorts lockt, die mit einem Team aus Ärzten und Therapeuten die körperlichen, manchmal auch seelischen Belange des Gastes in den Fokus rücken. Das ist nicht nur für gestresste Manager ideal, die ihren jährlichen Check-Up mit einem Aufenthalt in schöner Umgebung verbinden. Auch wer Übergewicht reduzieren, entgiften, jünger aussehen oder in Begleitung von Fachpersonal seinen Lebensstil ändern will, ist in solchen Häusern richtig.

Allein für die Schweiz führt Schweiz Tourismus aktuell neun Betriebe auf, die in diese Kategorie fallen. Weitere sind in Planung. «Das Thema Gesundheit ist generell im Trend», erklärt Mirco Plozza, die gestiegene Nachfrage. Der Direktor des Vitalresorts Deltapark am Thunersee, das sich auf die Bereiche Stress- und Ressourcenmanagement, Sport und Erholung sowie seit neuestem mit der Eröffnung eines eigenen Instituts auf ästhetische Medizin spezialisiert hat, fügt hinzu: «Ein wichtiger Grund dafür ist sicher, dass die Menschen immer älter werden und ein aktives, gesundes Leben im Alter immer wichtiger wird. Folglich werden auch vermehrt Angebote nachgefragt, die diesen Lebensstil unterstützen.»

Viele Medical-Wellness-Resorts haben sich dabei auf bestimmte Gesundheitsphilosophien fokussiert – zum Beispiel Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Detox nach F.X. Mayr oder Healthy by Nature. Hier finden eine Auswahl an Medical-Wellness-Resorts in Europa.

Sha – Der Platz an der Sonne

Costa Blanca, Spanien

www.shawellnessclinic.com

Das Meer ist nur von weitem zu sehen. Aber das macht nichts. Wer ins Sha fährt, will eh lieber im Infititypool untertauchen und im Berg-Panorama baden. Und: Wer ins Sha an die Costa Blanca fährt, will vor allem seine Gesundheit aufpeppen. Denn in dem Haus, das mitten in einem Vogelschutzgebiet, hoch oben in der spanischen Sierra Helada, etwa 45 Autominuten von Alicante entfernt liegt, ist das Fachpersonal vom Koch bis zu den Ärzten auf die Steigerung der Vitalität gepolt.

Antiaging-Treatments zaubern ein jugendliches Leuchten auf die Haut.

Aber wie in einer Klinik fühlt man sich trotzdem nicht. Das chic gestylte Hotel (Sha bedeutet auf Japanisch Helligkeit und Glanz) mit dem 6000 Quadratmeter grossen Wellbeeing-Bereich umgibt die Aura eines strahlend weissen Luxus-Hideaways, in dem man nicht nur seinen Alltagsstress, sondern auch ein paar Pfunde zu viel loswerden kann. Gezielte Untersuchungen, auch der psychischen Belastungen, analysieren die aktuelle Verfassung.