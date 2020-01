Mit Harry und Lars zum Hugo-Erfinder

Ein stahlblauer Himmel wölbt sich über den Bergen. Lars und Harry laufen so bedächtig über den festgefrorenen Schnee, dass Linard um die fünfzig Eier, die er neben sich auf den Kutschbock gelegt hat, nicht besorgt sein muss. Er beliefert Freund AK im Spinas nicht nur mit Kundschaft, er löst zugleich ein, was die Speisekarte verspricht: «Frische Eier vom Hof des Bauern Linard Ruffner in Bever».

«Dort oben . . .» Der Kutscher zeigt hinauf zum Gebirge, wo am Horizont ein weisser Mast in den Himmel ragt. «Damit können wir per Fernzündung Lawinen auslösen.» Neben seinem Engagement als Landwirt und Fuhrhalter ist Ruffner auch Mitglied der Lawinenkommission.

Im Spinas steht AK in wadenfreier Knickerbocker-Montur hinter der Bar und füllt ein bauchiges Weinglas zu einem Drittel mit Prosecco. Er kippt Sodawasser und Zitronenmelissesirup dazu, würzt das Ganze mit frischen Minzblättern und schmeisst noch ein paar Eiswürfel rein – fertig ist der Hauscocktail. Vor 15 Jahren hatte er den Mix in seiner ersten eigenen Kneipe kreiert, der San-Zeno-Bar im Heimatdorf Naturns. «Ich wollte all den orangen Aperol-Spritz-Drinks einen grünen Kontrast entgegensetzen – und ja, die Damenwelt wollte ich schon auch betören!» Die weiblichen Gäste sollen es denn auch gewesen sein, die sich auf einen Namen einigten: Der Hugo war geboren.

Eine uralte Tradition zu neuem Leben erweckt

Mit einer ausladenden Bewegung weist Linard Ruffner auf die Wälder an den Hängen und die Felswände darüber. «Dort oben ist unser Maiensäss. Und dort, das ist alles mein Revier, dort schiesse ich im Herbst den Hirsch und das Gämschi.» Man nimmt es ihm ab, wenn er sagt: «Keiner kennt dieses Tal so gut wie ich!» Am liebsten, fährt er fort, und auch das kommt glaubhaft rüber, seien ihm die Tiere – die wilden in der Natur, die er hegt und manchmal auch tötet, die ­nützlichen im Stall, die er pflegt, füttert, melkt oder vor die Kutsche spannt – und auch Luis, den Haushund, den er vor kurzem Silvana geschenkt hat, seiner jüngsten Tochter. «Ohne Tiere könnte ich nicht sein.»

Die Berghänge rücken näher zusammen, am Himmel zieht Schleiergewölk auf, und am Ende des Weges taucht zwischen den Bäumen ein gelbes Gebäude auf: Das Spinas ist in Sichtweite, Hunger und Durst melden sich nun so richtig, bei den Menschen in der Kutsche ebenso wie bei den Pferden, die sie ziehen: Hinterm Haus sind die Tröge mit frischem Heu und mit Wasser gefüllt.

Der Gastwirt und der Fuhrhalter – zwei Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Hier der mit seiner Scholle verwurzelte Bergbauer, der so gut wie nie sein Tal verlässt. Mit kräftigen Pferden, uralten Schlitten und historisch kostümierten Frauen wird er am kommenden Samstag die Schlitteda Engiadinaisa anführen, eine uralte Tradition, die in Bever ein halbes Jahrhundert lang in Vergessenheit geraten war. Bis Linard Ruffner sie wieder zum Leben erweckte. Und da der Weltenbummler, der von St. Moritz über München und Sylt die berüchtigtsten Nachtclubs aufgemischt und nebenbei einen Cocktail erfunden hat, der rund um den Globus angesagt ist. «Allerdings», räumt AK Gruber ein, «machen es fast alle falsch: In den echten Hugo darf kein Holunder rein – nur Zitronenmelisse und Minze.»

