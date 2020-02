Undlos geht es. Durch das lang gezogene Hochtal dem Gletschervorfeld und dem Alpeiner Ferner entgegen. Bald leuchten die schneebedeckten Gipfel im Widerschein der ersten Sonnenstrahlen. Das ist die Magie der blauen Stunde, der frühmorgendliche Zauber auf Frühlingstouren in der hochalpinen Bergwelt.

Tellerservice und Trinkwasser à discrétion

Zu sechst waren wir am Vortag mit den Bergführern zur Franz-Senn-Hütte aufgestiegen – mit 170 Plätzen eine der grössten Hütten des österreichischen Alpenvereins. Eine Luxusloge, sie wirbt mit Dusche und WLAN. Zum Abendessen gab es Spargelrisotto mit Tellerservice und Trinkwasser à discrétion,

Der erste Tourentag biete das beste Wetter der Woche und gute Schneeverhältnisse, hatte Andi Stadler erklärt, einer der Bergführer. «Das will ausgenützt werden.» Er und Alexander Pohl haben eine Route ausgeheckt, die fast alles vereint, was die Region an alpinistischen Herausforderungen bereithält.

Ein drittes Mal gilt es, an einem mit Zackenschlinge am Fels gesicherten Fixseil abzuseilen.

«Es ist eine kühne Tour», so Andi. «Normalerweise würde ich damit nicht in eine Tourenwoche starten. Aber wir können zwischendurch immer wieder abkürzen.» Ein Aufstieg mit 1800 Höhenmetern wäre die Maximalvariante, ein einfacher Grat mit zwei Übergängen, die Seilsicherung voraussetzen und in neue Geländekammern führen, inklusive.

An ihrem grossen Tag rückt die Gruppe zügig vorwärts. Nach einer ersten Steilstufe gelangt sie auf den Alpeiner Ferner, und hinter zwei Gletscherbrüchen rückt bald schon der Grat in Sichtweite. Steil stellt er sich gegen den Horizont auf. Sobald man näherkommt, erweist er sich als gut begehbar. Die Ski werden aufgebunden, Skistock und Pickel zur Hand genommen. Dann geht es zumeist in gutem Trittschnee hoch, unter dem Gipfel wird traversiert und nach einem letzten Aufschwung auf 3474 Meter über Meer der Ruderhofspitz erklommen, der vierthöchste Gipfel der Region.