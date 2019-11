Auf eigene Faust – 10 Tipps für Solo-Reisende

1. Klein anfangenEs muss ja nicht gleich die sechsmonatige Reise um die Welt sein. Wer noch nie alleine gereist ist, startet am besten mit etwas Kurzem, Bekanntem. Wie wäre es mit einem Tagesausflug in eine nahe Lieblingsstadt? Einem zweitägigen Roadtrip zu Freunden im benachbarten Ausland? Eine Woche in einem Ferienhäuschen in den Bergen?