Acht spektakuläre Gebirgspässe

Die schmale Strasse über den Trešnjevik-Pass (Passhöhe auf 1570 m) ist durchgehend asphaltiert und bietet prächtige Ausblicke auf das Komovi-Gebirge in den Dinarischen Alpen. Mutige Mountainbiker folgen jedoch nicht der Strasse, sondern den Schafspfaden auf den Alpweiden, an denen sie an verlassenen Schäferhütten, verfallenen Klöstern und pittoresken Felsformationen vorbeikommen.

Kicking-Horse-Pass, Kanada

Der Kicking-Horse-Pass ist ein 1627 Meter hoher Gebirgspass in den kanadischen Rocky Mountains auf der Grenze zwischen den Provinzen British Columbia und Alberta sowie zwischen dem Yoho-Nationalpark und dem Banff-Nationalpark. Seit 1885 führt eine Eisenbahnstrecke über den Pass. Die ursprüngliche Strecke der Canadian Pacific Railway wies zwischen der Passhöhe und der Ortschaft Field ein Gefälle von 4,5 Prozent auf und war damit die steilste in ganz Nordamerika.

Abschnitt des Trans-Canada Highway. Foto: Pboyle094 (Wikimedia)

Wegen zahlreicher Unfälle und dem kostspieligen Einsatz zusätzlicher Lokomotiven baute die Canadian Pacific Kehrtunnels, die 1909 eröffnet wurden. Das Gefälle konnte so auf 2,2 Prozent verringert werden. 1962 wurde der Trans-Canada Highway eröffnet, der im Wesentlichen dem Trassee der Bahnlinie folgt. 1971 erklärte die kanadische Regierung den Pass zur nationalen historischen Stätte.

Col d’Izoard, Frankreich

Der Col d’Izoard ist ein 2360 Meter hoher Strassenpass im französischen Departement Hautes-Alpes und ist der dritthöchste Pass der Route des Grandes Alpes. Die Strasse verbindet das Städtchen Briançon und das Tal des Guil. Verkehrstechnisch hat der Pass nur geringe Bedeutung; die Alternativroute durch das Tal der Durance ist kürzer und besser ausgebaut.