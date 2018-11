So fliegen Sie wie ein Profi

Wann buche ich Flüge online am günstigsten?

Für Kurzstrecken sind Flugtickets 7 Wochen im Voraus am preiswertesten. Für Langstrecken ist der beste Zeitpunkt für eine Buchung 18 Wochen vor der Abreise – sagt die Plattform für Billigflüge www.skyscanner.ch.

Wie bleibt der Sitz neben meinem frei?

Ohne Sitznachbar erübrigt sich der Smalltalk, und man hat mehr Platz. Buchen Sie als Paar in einer Dreierreihe Gang und Fenster. Die Mitte ist wenig begehrt und bleibt mit etwas Glück leer.

Ich leide unter Flugangst. Was tun?

Es gibt Flugangst-Seminare, in denen man lernt, seine Phobie abzubauen. Manche Passagiere fühlen sich sicherer, wenn sie ihre Ängste bereits beim Einsteigen einem Mitglied der Crew mitteilen können. Wer mit Virgin Australia fliegt, kann ab 2019 bereits bei der Buchung angeben, ob er unter Flugangst leidet, und erhält auf dem Flug eine spezielle Betreuung.

Das Risiko, im Leben jemals auf einem Flug zu sein, der verunglückt, ist sehr klein.

Weshalb muss ich das Handy während des Fluges ausschalten?

Dank moderner Technik ist es unwahrscheinlich, dass ein Handy die Funksignale stört, aber nicht ganz auszuschliessen. Im Extremfall könnten Störgeräusche dazu führen, das der Pilot wichtige Funksignale nicht einwandfrei verstehen kann, was schwerwiegende Folgen haben könnte.

Wie hoch ist das Absturzrisiko?

Das Risiko, im Leben jemals auf einem Flug zu sein, der verunglückt, ist verschwindend klein und beträgt gemäss OAG Aviation und Plane Crash Info gerade mal 1:10 Millionen. Dies wurde aufgrund der Daten der 39 führenden Fluggesellschaften der Welt ermittelt. Das bedeutet: Wenn man jeden Tag in ein Flugzeug steigt, ist man im Durchschnitt alle 27'000 Jahre von einem Absturz betroffen.

Essen Pilot und Co-Pilot tatsächlich verschiedene Menüs?

In der Tat bekommen bei vielen Airlines die Piloten verschiedene Menüs serviert. So versuchen die Fluggesellschaften zu verhindern, dass bei einer allfälligen Lebensmittelvergiftung gleich beide Piloten ausfallen.

Ist dieses Menü für den Piloten oder für den Co-Piloten bestimmt? Foto: Getty Images

Welches ist der schmutzigste Platz im Flugzeug?

Nein, nicht die Toilette. Es sind die Klapptische, wie eine Untersuchung von US-Mikrobiologen im Auftrag der Reisewebsite Travelmath.com ergeben hat. Die Forscher sammelten 26 Proben aus vier Flugzeugen und fanden auf den Tischen 2155 Bakterienkolonien! Das sind siebenmal mehr als beim Knopf der WC-Spülung in der Flugzeug-Toilette.

Weshalb ist es im Flugzeug so kalt?

Viele Passagiere frieren während des Flugs und nehmen deshalb Jacken und Schals mit auf die Reise. Eine Studie der American Society for Testing and Materials ergab, dass Passagiere an Bord eines Flugzeugs öfter ohnmächtig werden als auf dem Boden. Grund dafür ist vor allem der Sauerstoffmangel in der Luft. Aber auch eine überhitzte Kabine kann dafür sorgen, dass Passagiere bewusstlos werden. Deshalb wird die Temperatur eher tief gehalten. Neuere Flugzeuge haben in jeder Sitzreihe einen Thermostatregler, um die Temperatur individuell verändern zu können.

Wird man im Flugzeug schneller betrunken?

Das hat die US-Flugbehörde FAA bereits 1970 untersucht. Das Resultat: Auf die Blutpromille hat die Höhe keinen Einfluss. Allerdings kann der niedrige Sauerstoffgehalt im Flieger typische Trunkenheitssymptome wie Schwindel verstärken. Und dann trinken manche Reisende mehr als üblich – gegen die Flugangst oder aus Vorfreude auf die Ferien. Der Umgang mit Betrunkenen ist unterschiedlich. In der Regel verweigert das Kabinenpersonal weiteren Alkoholausschank. Wird ein Passagier ausfällig oder gar gewalttätig, kann er am Zielort der Polizei übergeben werden.

Wer auf der Toilette raucht, fliegt beim nächsten Halt raus.

Wie umgehen mit unfreundlichen Gästen?

Beengte Verhältnisse erfordern ein besonderes Benehmen. Wer drängelt, ruckartig die Rückenlehne verstellt, sich auf seinem Sitz besonders breitmacht oder das Kabinenpersonal unfreundlich behandelt, macht sich sicher nicht beliebt. Werden aber Sicherheitsregeln verletzt, also beispielsweise auf der Toilette geraucht, droht ein Rauswurf beim nächsten Halt.

Warum bekommt man im Flieger Blähungen?

«Boeing Belly» nennt man die Blähungen auch, die einen während eines Fluges plagen können. Dies vor allem dann, wenn man kohlesäurehaltige Getränke konsumiert. Schuld daran sind die Druckverhältnisse in der Luft.

Darf ich nach der Landung klatschen?

Für Vielflieger ein absolutes No-go. Aber vielleicht freut sich die Pilotin oder der Pilot ja nach einer windigen Landung darüber.

(Schweizer Familie)