Achtung Agglo! – Reise zur verborgenen Quelle des alten Bern Einst enorm wichtig für Bern, führt der Stadtbach heute eine bescheidene Existenz – mit Potenzial allerdings. Mit einer Expedition zu seiner Quelle endet die «Bund»-Sommer-Serie. Simon Thönen

Unter dem «Ökostein» für die Amphibien tritt der Stadtbach erstmals hervor. Bauer Rudolf Schnegg pflegt die Quelle auf seinem Land. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Quelle des Bachs, der für die Stadt Bern jahrhundertelang so wichtig war, befindet sich unspektakulär auf einer Weide an der Landgarbe in Neuenegg. Sie ist nicht einfach zu finden, sogar dass hier überhaupt ein Bach ist, erkennt man nur an den Bachpflanzen mitten im Grasland.