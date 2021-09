Nachhaltige Forstwirtschaft – Reicht das Holz im Schweizer Wald, wenn alle mit Holz bauen? Das Abholzen von Wäldern ist weltweit ein wichtiger Treiber der Erderwärmung. Nachhaltig kann Holz als Baustoff nur sein, wenn es auch die Waldwirtschaft ist. Simon Thönen

Momentan wird im Schweizer Wald weniger Holz gefällt, als jährlich nachwächst. Foto: BOM

Global gesehen ist die Abholzung von Wald ein wichtiger Treiber der Klimaerwärmung. Zumal es dabei oft gar nicht primär um die Holznutzung geht, sondern um zusätzliche Agrarflächen. Denn so verringert sich die CO₂-Speicherung durch den Wald. In der Schweiz hingegen hat die Waldfläche in den letzten Jahrzehnten leicht zugenommen, vor allem in den Alpen und auf der Alpensüdseite. Knapp ein Drittel der Fläche in der Schweiz und ebenso im Kanton Bern ist bewaldet.

Auch wenn momentan der globale Holzboom auf die Schweiz abfärbt, ist der Wald hierzulande unternutzt. Laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) nimmt das Holz im Schweizer Wald pro Jahr um zehn Millionen Kubikmeter zu. Wirtschaftlich nutzbar wären über acht Millionen Kubikmeter. Doch tatsächlich geholzt wurden 2020 nur 4,8 Millionen Kubikmeter. Das entspricht ungefähr dem langjährigen Durchschnitt.