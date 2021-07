Hochwassergefahr im Kanton Bern – Regnet es bald wieder, droht der Thunersee überzulaufen Die heftigen Regenfälle der letzten Tage belasten die Oberländer Seen. Hinzu kommen nun auch technische Probleme beim Thuner Hochwasserstollen. Mathias Streit

Der Entlastungsstollen kommt zum Einsatz, wenn zu viel Wasser im Thunersee ist. Gegenwärtig ist das Tor beim Ausgang wegen technischer Probleme aber blockiert. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Sommer zeigte sich zuletzt in der ganzen Schweiz von seiner nassen Seite. Im Kanton Bern regnete es so viel, dass teilweise Hochwasser drohen. Insbesondere das Berner Oberland ist betroffen. Der Thuner Hochwasser-Entlastungsstollen ist seit Tagen in Betrieb, um das Überlaufen des Sees zu verhindern. Nun gibt es aber ein Problem. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Situation.

Wie funktioniert der Thuner Entlastungsstollen?

Der Entlastungsstollen ist ein Tunnel unterhalb der Thuner Innenstadt. Er ist 1,2 Kilometer lang und seit 2009 in Betrieb. Bei drohendem Hochwasser im Thunersee können durch ihn bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Aare abgeleitet werden, um so den See zu entlasten. Im Normalfall wird der Abfluss aus dem Thunersee einzig über zwei Schleusen geregelt.