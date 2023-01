Um Stadtzentrum zu entlasten – Regionalkonferenz will Buslinie von Bümpliz in die Länggasse Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland empfiehlt eine neue Buslinie, welche die Stadtberner Quartiere Bümpliz und Länggasse verbindet.

Um das Stadtzentrum zu entlasten, will die Regionalkonferenz Bern-Mittelland eine Buslinie von Bümpliz in die Länggasse, wie diese am Montag mitteilt.

Zu diesem Schluss kam die Regionalkonferenz dank einer Studie, welche das Angebot des öffentlichen Verkehrs (öV) im Nordwesten der Stadt Bern untersuchte. Eine Tangentiallinie ermöglicht zwei Quartiere direkt zu verbinden, ohne am Bahnhof Bern umzusteigen.

Die Stadtteile II (Länggasse-Felsenau) und VI (Bümpliz-Oberbottigen) verfügen über eine hohe Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte. Zudem sei unter anderem mit der Überbauung Weyermannshaus neuer Wohnraum geplant. Auch verschiedene Hochschulen sind in diesen Quartieren angesiedelt.

Die neue Buslinie soll ab Bümpliz Süd durch die Mittelstrasse in der Länggasse und bis zum Viererfeld, wo ein neues Wohnquartier entstehen soll, führen. Zu Beginn soll die Linie von Montag bis Freitag tagsüber im Viertelstundentakt verkehren, so die Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Zu diesem Vorhaben läuft eine öffentliche Mitwirkung bis am 27. März.

