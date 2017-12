Genf erweitert Terminal 1

Easyjet ist in Genf mit einem Marktanteil von 44 Prozent die klare Nummer eins. Rund 8 Millionen Passagiere jährlich zählt die Billigfluggesellschaft am Aéroport international de Genève. Und es sollen noch mehr werden. Schon länger beklagten sich die Briten jedoch über bauliche Engpässe, welche die Wartezeiten für Passagiere in Stosszeiten – etwa zum Start der Sommerurlaubs- oder Skisaison sowie zum Jahreswechsel – unerträglich machten.

Deshalb drängte Easyjet wie auch andere Airlines auf Verbesserungen. Und auch der Flughafen selbst sah ein, dass es Änderungen braucht. Eineinhalb Jahre lange wurde deshalb in Terminal 1 bei laufendem Betrieb gebaut. Am Freitag, 22. Dezember sind die Anpassungen offiziell eröffnet worden. Sie haben 1600 Quadratmeter mehr Platz geschaffen.

Verstetigung des Passagierflusses

Mit dem Ausbau ging eine Erhöhung der Anzahl der Sicherheitsschleusen einher. Rund 240 Passagiere zusätzlich kann der Flughafen Genf nun pro Stunde kontrollieren. Auch zusätzliche Passkontrollstellen für Nicht-Schengen-Flüge wurden geschaffen. Dank der baulichen Änderungen könne man den Passagierfluss verstetigen, so die Verantwortlichen. (Tages-Anzeiger)