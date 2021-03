Kanton Bern – Regierungsrat Neuhaus tritt noch einmal an Der Berner SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus wird im kommenden Frühling nochmals zu den Regierungsratswahlen antreten.

Christoph Neuhaus an einer Medienkonferenz im August 2019. Foto: Keystone

In einem Interview mit der «Berner Zeitung» sagte Neuhaus, ihm gefalle seine Arbeit als bernischer Baudirektor sehr. Erst vor zweieinhalb Jahren habe er diese Direktion übernommen. Damals wechselte er von der kantonalen Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, wie sie damals hiess, in die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (heute Bau- und Verkehrsdirektion).

Die SVP-interne Amtszeitbeschränkung auf maximal drei Wiederwahlen gelte für ihn nicht, sagt Neuhaus im Interview weiter. Diese Beschränkung treffe gewählte Mitglieder und Organe des bernischen Grossen Rats und der Eidgenössischen Räte. Er sei weder das eine noch das andere. Diese Aussage von Neuhaus bestätigte der Präsident der SVP des Kantons Bern, Werner Salzmann, auf Anfrage.

Der im Gürbetal wohnende Neuhaus weist im Interview auch darauf hin, dass er nach einer Ersatzwahl in die Berner Regierung eintrat und deshalb dreieinhalb, nicht vier Amtsperioden hinter sich hat. 2026 werde er «definitiv» nicht mehr zu den Regierungsratswahlen antreten.

Neuhaus ist amtsältester Berner Regierungsrat und hat Jahrgang 1966. Seit 2008 gehört er der Berner Regierung an. Damals rutschte er für den in den Ständerat gewählten Werner Luginbühl (BDP) in die Kantonsregierung nach. Die Berner Kantonsregierung wird am 27. März 2022 neu bestimmt. An diesem Tag finden auch die Grossratswahlen statt.

Parteipräsident zufrieden

Werner Salzmann ist zufrieden mit dem Entscheid von Neuhaus. Es sei für die Partei von Vorteil, wenn sie mit amtierenden Regierungsräten zu einer Wahl antreten könne. Die Bau- und Verkehrsdirektion sei im Sommer 2018 nach jahrzehntelanger Führung durch linke Regierungsmitglieder in SVP-Hand gekommen. Das solle so bleiben.

Auf die Frage, ob auch der andere SVP-Regierungsrat, Pierre Alain Schnegg, wieder antrete, sagt Salzmann, das sei noch offen. Schnegg sei derzeit sehr beschäftigt und lasse sich für den Entscheid Zeit bis April oder Mai. Der Bernjurassier ist Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektor.

Die parteipolitische Zusammensetzung im Berner Regierungsrat lautet 2 SVP, 2 SP, 1 Mitte, 1 Grüne und 1 FDP.

