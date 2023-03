Mit harten Bandagen – Regierungsrat im Facebook-Nahkampf Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) attackiert im Abstimmungskampf um die grossen bernischen Strassenprojekte politische Gegner auch persönlich. Bernhard Ott

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) ist kein Kind von Traurigkeit und nie um einen Spruch verlegen. Auch auf Facebook, wo er die politische Gegnerschaft vor Abstimmungen jeweils hart angeht. Foto: Franziska Rothenbühler

Christoph Neuhaus (SVP) legt sich vor Abstimmungen gern auf Facebook ins Zeug. Das sei eine Gelegenheit, «falsche Argumente zu widerlegen», begründete er einmal sein Engagement. Er tue dies auf die Gefahr hin, «auch mal auf einem Niveau angegangen zu werden, das deutlich tiefer ist als die Wurzeln der absterbenden Kastanienbäume im Berner Hirschengraben», sagte er vor zwei Jahren vor der Stadtberner Abstimmung über den neuen Zugang zum Berner Bahnhof, bei dem es unter anderem um die Bäume ging.

Nun dreht er den Spiess um und gibt mit persönlichen Attacken auf Gegner der Umfahrung Aarwangen selber ein Niveau vor, das angesichts der magistralen Würde eines Mitglieds der Regierung des Kantons Bern zumindest Fragen aufwirft.

Auch Bauern im Visier

Den gegnerischen Bauern im Oberaargau, die bei einem Ja zur Umfahrung Aarwangen Land verlieren würden, wirft Neuhaus inkonsequentes Verhalten vor – zum Beispiel Samuel Jenzer, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft «Natur statt Beton», die gegen die Umfahrung kämpft. Jenzer habe einst eine Wässermatte gekauft und diese aus dem Smaragdgebiet zum Schutz seltener Lebensräume und Arten herausgelöst, «damit er intensiv Landwirtschaft betreiben kann», hält Neuhaus auf dem Account eines Umfahrungsgegners fest. «Aber dann behaupten, der Natur sei Sorge zu tragen.»

Landwirt Samuel Jenzer von der Interessengemeinschaft «Natur statt Beton» bei einer Protestaktion gegen die Umfahrung Aarwangen im Bützbergtäli, das von der Strasse zerschnitten würde. Foto: Marcel Bieri

Der Landwirt weist diese Darstellung entschieden zurück. Sie entspreche in verschiedener Hinsicht nicht den Tatsachen. Er hält fest: «Es befremdet mich, wenn sich ein Regierungsrat auf Social-Media-Accounts äussert.» Wenn überhaupt, dann sollten die Äusserungen wenigstens sorgfältig recherchiert und sachlich sein sowie der Wahrheit entsprechen, sagt Jenzer.

Ins Visier von Neuhaus ist auch die Journalistin und Umweltaktivistin Gabriela Neuhaus geraten. Ihr wirft Neuhaus vor, «dank der Gebührengelder, die wir abdrücken, frühpensioniert» zu sein. Die «Gebührengelder» sind wohl als Anspielung auf Neuhaus’ einstige Tätigkeit bei SRF zu verstehen.

Der gleichlautende Familienname scheint auch die einzige Gemeinsamkeit von Neuhaus und Neuhaus zu sein, denn der Regierungsrat und die Exponentin der einstigen Opposition gegen den gescheiterten Bieler A5-Westast standen sich bereits vor Jahren gegenüber.

«Neuhaus argumentiert nicht, er diffamiert.» Gabriela Neuhaus, Aktivistin gegen die Bieler Umfahrungspläne und Gegnerin der Umfahrung Aarwangen

Auf der Facebook-Seite eines Bieler SP-Stadtrats mischte sich Neuhaus vor Wochen in eine Debatte über die Reflexionsgruppe unter Leitung des Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr (SP) und seiner Nidauer Amtskollegin Sandra Hess (FDP) ein. Die Reflexionsgruppe wurde von den Behörden als Nachfolgeorganisation des runden Tischs eingesetzt, der Alternativen zur gescheiterten Umfahrung suchte.

Nach einer Medienkonferenz zur A5-Westumfahrung in Biel vor einigen Jahren wird Regierungsrat Christoph Neuhaus von Demonstrierenden in Empfang genommen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Sandra Hess und Erich Fehr sind guten Willens», schrieb Neuhaus. «Leider hats bei ihnen eine Brunnenvergifterin.» Wen er genau mit «Brunnenvergifterin» gemeint hat, ist unklar. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um Gabriela Neuhaus handelte. Denn sie hatte damals die strassenkritische Interessengemeinschaft «Häb Sorg zur Stadt» in der Reflexionsgruppe vertreten.

«Es gilt in jedem Fall, einen respektvollen Umgangston zu pflegen.» Reto Wüthrich, Kommunikationsbeauftragter des Berner Regierungsrats

«Neuhaus argumentiert nicht, er diffamiert», sagt Gabriela Neuhaus. Bei neuen Posts der IG «Häb Sorg zur Stadt» vergingen oft nur wenige Minuten, bis der Regierungsrat reagiere. «Und dies beinahe rund um die Uhr.» Sie sei enttäuscht, dass der Gesamtregierungsrat ein solches Verhalten zulasse. «Ich würde mir wünschen, dass sie ihn mal ins Gebet nehmen», sagt die Aktivistin.

Ueli Maurer als Vorbild

Mitglieder der Berner Regierung sind in der Öffentlichkeit angehalten, «in jedem Fall einen respektvollen Umgangston zu pflegen», hält Reto Wüthrich, Kommunikationsbeauftragter des Regierungsrats, fest. Auch wenn sie sich auf ihren persönlichen Social-Media-Kanälen äusserten, würden sie von der Öffentlichkeit als Behördenmitglieder wahrgenommen.

Zwar könnten sie ihre persönlichen Meinungen «auch sehr pointiert» äussern. Doch sie müssten dabei stets auch «ihrer behördlichen Zugehörigkeit» Rechnung tragen und etwa keine Haltungen vertreten, die der Haltung des Gesamtregierungsrates widersprächen.

Gehe es um persönliche Beleidigungen, hätten Betroffene die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten. «Sollte es so weit kommen, würde dies sicherlich in einer Regierungsratssitzung auch angesprochen», hält Wüthrich fest.

«Gabriela Neuhaus selber titulierte mich im Februar 2022 als Brunnenvergifter.» Christoph Neuhaus (SVP), Regierungsrat und Direktor der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern

Zu einer Anzeige ist es bisher nicht gekommen. Regierungsrat Neuhaus zeigt sich unbeeindruckt: «Gabriela Neuhaus selber titulierte mich im Februar 2022 als Brunnenvergifter und behauptet, ich sei mit der Baulobby am Wursteln.» Sie bezeichne sich als Zürcher Journalistin und Filmemacherin, sei aber im Kanton Bern seit Jahren als Politaktivistin gegen diverse Grossbauprojekte tätig. Frau Neuhaus wisse, was sie tue. «Sie kann zünftig austeilen», sagt Neuhaus.

Auch von anderen Gegnern der Umfahrung Aarwangen werde er nicht eben zimperlich angegangen. Formulierungen wie «Überlegen Sie mal, Herr Neuhaus! Können Sie auch lesen?» zeugten ebenfalls nicht von einem respektvollen Umgang. In Bezug auf Landwirt Samuel Jenzer wiederholt Neuhaus die Aussagen, die er auf Facebook gemacht hat: «Er kündigte den Vertrag für sein ersteigertes Smaragdgrundstück, um intensiv Landwirtschaft zu betreiben, und schwärmt für Ökologie.» Das sei ein Widerspruch.

Unkommentiert lässt Neuhaus die Diskrepanz zwischen der Vorgabe eines «respektvollen Umgangs», den Regierungsmitglieder pflegen sollten, und Titulierungen wie «Brunnenvergifterin». Stattdessen setzt er erneut zum Konter an: «Wer austeilt, muss auch einstecken können. Beidseits.»

In seinem Selbstverständnis als Magistratsperson hält es Neuhaus laut eigenen Angaben mit Ex-Bundesrat und Parteikollege Ueli Maurer, der bisweilen auch wegen pointierter Äusserungen in die Kritik geriet. «Magistrat sein heisst nicht, sich alles bieten und Falsches einfach so stehen zu lassen.»

