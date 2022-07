Christine Häsler in Grindelwald – Regierungspräsidentin in vertrauter Umgebung gefeiert Feierlicher Empfang für die neue Regierungspräsidentin Christine Häsler am Mittwochabend in Grindelwald. Hans Urfer

Regierungspräsidentin Christine Häsler und Grindelwalds Gemeindepräsident Beat Bucher vor der wolkenverhangenen Nordwand des Eigers anlässlich der Feier in Grindelwald zu Ehren der Regierungspräsidentin. Häsler erhielt nicht nur einen Blumenstrauss überreicht, sondern auch einen ganzen Korb voller leckerer, regionaler Spezialitäten. Foto: Hans Urfer

Sie sei von einer Journalistin gefragt worden, was Heimat sei. «Genau hier, hier bei Ihnen», sagte Christine Häsler am Mittwochabend auf dem Eiger+-Platz im Zentrum von Grindelwald. «Dass wir an so einem Ort zusammen sein dürfen, das ist für mich Heimat», sagte die Regierungspräsidentin vor ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Regierungsrat, zahlreichen Grossratsmitgliedern, Kommunalpolitikern und Mitarbeitenden aus Häslers Bildungs- und Kulturdirektion.