Extremes Wetter – wärmeres Klima – Die Fichte ist im Mittelland nicht mehr zu retten Der Klimawandel macht den Wäldern zu schaffen – einzelne Schweizer Baumarten werden verschwinden. Auch der Regensommer brachte nur eine kurze Verschnaufpause. Besuch im Berner Dählhölzliwald. Calum MacKenzie

Im Dählhölzliwald entfernt die Berner Burgergemeinde absterbende Baumkronen. Foto: Barbara Héritier

Im sonst so friedlichen Dählhölzliwald wird es laut: Mit Hebebühnen und Motorsägen machen sich Forstfachleute ans Werk. Äste werden entfernt, Baumkronen gestutzt oder einzelne mächtige Bäume ganz gefällt. Denn sie sind geschwächt: «Stattliche Äste» könnten herunterstürzen und so Waldbesuchende gefährden, schreibt die Berner Burgergemeinde, die Eigentümerin des Waldes, in einer Mitteilung.

Die Burgergemeinde unternimmt solche Sicherheitsarbeiten nun in mehreren Wäldern, die ihr gehören – darunter sind etwa der Bremgartenwald oder der Reichenbachwald. Die Massnahmen seien regelmässig nötig, sagt Stefan Flückiger, Forstmeister der Bernburger. Gerade wegen präventiver Massnahmen seien Verletzungen durch fallendes Geäst selten. «Es gibt aber hin und wieder Personenschäden», sagt er. «Bei Eichen beispielsweise kann es zu unberechenbaren Grünastabbrüchen kommen.»