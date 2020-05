Kommentar zum Umgang mit Senioren – Reden statt motzen Die Alten haben bisher in der Corona-Krise einen hohen Preis bezahlt. Jetzt muss man Spielräume zu ihren Gunsten ausnutzen. Dölf Barben

Besucherkabine im Altersheim Solina in Spiez. Foto: Adrian Moser

Als eine 67-jährige Bernerin am Anfang des Lockdown im «Bund» gestand, ihre «Sünde» bestehe darin, dass sie ab und zu noch einkaufen gehe, erntete sie entrüstete Kommentare. Das zeigt: Von der edlen Absicht, jemanden schützen zu wollen, ist der Weg nicht weit zu Bevormundung und Diskriminierung.

Die über 65-jährigen Menschen haben bisher einen hohen Preis bezahlt. Sie sind von den Corona-Massnahmen dort getroffen worden, wo es sie besonders heftig schmerzt: Seit zwei Monaten ist es für sie kaum mehr möglich, soziale Kontakte zu pflegen und ihren Bewegungsdrang auszuleben. Wie wichtig ein ordentlicher Aktionsradius für ältere Menschen ist, sieht man sonst an jedem schönen Tag – wenn die SBB sich in eine rollende Seniorenresidenz verwandeln.

Selbstverständlich leiden nicht alle Alten gleichermassen. Und wahrscheinlich sind nicht einmal jene in den Altersheimen am schlimmsten dran. Immerhin haben sie noch Menschen um sich herum, die sich im besten Fall noch mehr Zeit nehmen für sie als sonst. Eher ist es der unscheinbare betagte Nachbar, der alleinstehend und ohne Angehörige in seiner Wohnung hockt und sich nicht mehr auf die Strasse getraut.

Jene Menschen, die jetzt dort stehen, wo die allermeisten, die heute jung sind, selber einmal stehen werden, verdienen Solidarität und Respekt: Die Verantwortlichen in Altersheimen sollen ihren Spielraum ausnutzen und ihren Einfallsreichtum ausschöpfen, um den Leuten, die ihnen anvertraut sind, Begegnungen mit der Aussenwelt, so gut es geht, zu ermöglichen. Dass überraschende Lösungen möglich sind, zeigen die Besucherboxen, die mittlerweile fast überall eingerichtet werden. Im Nachhinein fragt man sich, warum niemand früher auf diese Idee gekommen ist.

Aber auch draussen, wo die Infektionsraten zum Glück nicht mehr so beängstigend hoch sind, kann jede und jeder ein Zeichen setzen. Zum Beispiel dieses: Statt die 85-jährige Frau, die sich mit einer Maske in den Denner schleicht, anzuraunzen, kann man mit ihr ein Gespräch anfangen. Das ist immer noch erlaubt.