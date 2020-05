Äusserungen in den sozialen Medien – Rechtsextreme Tendenzen bei der Berner Kantonspolizei Die kantonale Sicherheitsdirektion muss bestätigen: Polizisten sind mit rassistischen und rechtsextremen Kommentaren aufgefallen. Es gebe aber kein Netzwerk. Simon Wälti

Man dulde keine extremistischen oder diskriminierenden Aussagen von Mitarbeitenden, teilt die Polizei mit. Symbolbild: Raphael Moser

Linke und Grüne haben in den vergangenen Jahren immer wieder den Vorwurf geäussert, es gebe rassistische und rechtsextreme Polizisten im Kanton Bern. Nun räumt die kantonale Sicherheitsdirektion ein, dass diese Vermutungen nicht einfach aus der Luft gegriffen sind. «Der Regierungsrat bestätigt, dass es einzelne Fälle von Mitarbeitenden der Kantonspolizei gab, die sich mit grenzwertigen rassistischen und rechtsextremen Äusserungen zu Wort gemeldet haben und diese in den sozialen Medien getätigt respektive Sympathien dafür gezeigt haben.» Das schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf einen Vorstoss der Alternativen Linken und der Grünen zu möglichen rechtsextremen Tendenzen im Polizeikorps.