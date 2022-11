Gemeindepräsidium Kirchlindach – Rechtsanwalt gegen Biobauer Adrian Müller (FDP) und Beat Hänni (Freie Lindacher Grüne) möchten Gemeindepräsident werden. Auf den Gewählten und seine Crew warten viele Projekte. Hans Ulrich Schaad

Das Kirchlindacher Stimmvolk entscheidet Ende November, in welche Richtung die Gemeindepolitik gehen soll. Foto: Franziska Rothenbühler

In der Kirchlindacher Gemeindepolitik herrschte während der zu Ende gehenden Legislatur viel Unruhe. Es lief nicht immer rund. Da erstaunt es nicht, dass an einem Wahlpodium vor allem folgende Schlagwörter fielen: Teamwork, Kollegialität, gute Kommunikation, Sach- statt Parteipolitik. Diese Ausdrücke nannten die 16 Kandidierenden für den Gemeinderat am Podium mehrmals, als sie über ihre Ziele Auskunft gaben.