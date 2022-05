Finnischer Krimi – Rechtfertigt Freundschaft wirklich alles? Der Hauptermittler deckt den mutmasslichen Mörder. Der Finne Arttu Tuominen verblüfft mit seinem Krimi-Erstling Svend Peternell

Arttu Tuominen lotet in seinem Krimi die Abgründe des Unausgesprochenen bedrohlich aus. Foto: zvg

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Und haben sich als Zwölfjährige ewige Freundschaft geschworen: Antti Mielonen – kräftig und unerschrocken – und Jari Paloviita – schwächlich und zögerlich.

Jari, leitender Kommissar in der mittelfinnischen Stadt Pori, ermittelt in diesem Fall. Und er hat nur ein Ziel: den Kopf seines mittlerweile völlig vom Alkohol zerfressenen Freundes aus der Schlinge zu ziehen. Als Gegenleistung, weil Antti ihn, Jari, in einer jugendlichen Mordtat gedeckt hat. Und ihn kurz darauf bewahrte, von Rami in einer brutalen Attacke erschossen zu werden.