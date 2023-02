Champions League – Real ringt Liverpool nieder, Frankfurt unterliegt Napoli Im Achtelfinal-Hinspiel dreht Real Madrid gegen Liverpool einen frühen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Auswärtssieg. Im anderen Champions-League-Duell kommt Napoli ebenfalls zu einem Sieg auf fremden Terrain: 2:0 gewinnen die Italiener bei Eintracht Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt steht vor dem Aus in der Champions League. Der Europa-League-Sieger verlor am Dienstagabend das Hinspiel im Achtelfinale gegen den italienischen Topclub SSC Neapel mit 0:2 (0:1) und neben dem Spiel auch noch Torjäger Randal Kolo Muani. Der französische Vize-Weltmeister sah in der 58. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte und fehlt dem hessischen Fussball-Bundesligisten damit im Rückspiel am 15. März in Neapel. Vor 47 500 Zuschauern erzielten Victor Osimhen (40.) und Giovanni di Lorenzo (65.) die Tore für den Tabellenführer der Serie A.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.