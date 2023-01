Universitätsspital Zürich – Rauswurf von Starchirurg Clavien wird zum Rechtsfall Nach dem Eklat am Unispital solidarisiert sich der forensische Psychiater Frank Urbaniok mit dem Transplantationsspezialisten. Arthur Rutishauser

Nach der Weltsensation: Professor Pierre-Alain Clavien (l.) und der gerettete Patient beim Spitalaustritt nach der erfolgreichen Lebertransplantation. Foto: PD

Die Leitung des Universitätsspitals Zürich (USZ) hat reagiert. Nachdem die SonntagsZeitung letzte Woche berichtete, dass Klinikdirektor Pierre-Alain Clavien auf Ende Monat das Spital verlassen muss, schaltete sie eine interne Stellungnahme auf. André Zemp, Spitalratspräsident des USZ, bestritt darin, Clavien entlassen zu haben. «Zutreffend ist, dass – anders als 2021 in Aussicht genommen – nach seiner Emeritierung am 31. Januar 2023 keine Verlängerung seiner Tätigkeit mit ihm abgeschlossen wird», so Zemp. Angeblich seien Meilensteine der damaligen Vereinbarung nicht eingehalten worden. «Am 20. Dezember 2022 begründete ich als Spitalratspräsident diesen Entscheid gegenüber Clavien in Anwesenheit unseres CEO Gregor Zünd sowie der Vertretung der UZH-Leitung und der medizinischen Fakultät», schreibt Zemp weiter.