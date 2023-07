Massenkündigung in Bern-Holligen – Gekündigte fordern Abfindung Die verbleibenden Mieterinnen und Mieter der beiden Hochhäuser an der Bahnstrasse in Holligen riefen zum Protest gegen die Massenkündigung der städtischen Pensionskasse. Andres Marti

Die Mieterinnen und Mieter der Bahnstrasse sprechen von einer «Entwurzelung». Viele haben hier jahrzehntelang gewohnt. Foto: Iris Andermatt

In Holligen an der Bahnstrasse macht die sonst eher schleichend verlaufende Gentrifizierung gerade einen Sprung. Weil die städtische Personalvorsorgekasse (PVK) die beiden Gebäude aus den 1960er-Jahren totalsanieren will, hat sie der gesamten Mieterschaft der beiden Wohnblöcke gekündigt. Doch diese wollen sich nicht sang- und klanglos rauswerfen lassen. Am Samstagabend machten sie zusammen mit solidarischen Personen aus der Nachbarschaft mit einer Protestaktion auf ihre Situation aufmerksam.

In einer Art Stafettenlauf warf die bunt durchmischte Gruppe, darunter junge Eltern, Pensionierte und bereits Ausgezogene, ein gemeinsames Schreiben an die Eigentümerin, die städtische Personalvorsorgekasse (PVK), in den nächsten Briefkasten. In dem Brief fordern die Gekündigten eine finanzielle Abfindung. Auch die Kosten des unfreiwilligen Umzuges soll die PVK übernehmen. Rund 50 Mieterinnen und Mieter haben den Brief unterschrieben.

Betroffene sprechen von «Entwurzelung»

Die Verdrängung einkommensschwächerer Schichten durch wohlhabendere Neuzuzüger kann man an der Bahnstrasse nun gewissermassen in Echtzeit beobachten. Die Verdrängten, insbesondere die Älteren, sprechen von einer «Entwurzelung». Die Wohnungssuche in Zeiten akuter Wohnungsnot gestaltet sich schwierig. Ein pensionierter Mann mit eindrucksvollem Bart und Trucker Cap erzählt, er habe bislang leider nur Absagen bekommen. Auch Blockwart Michel Waeber, der 32 Jahre zu den Gebäuden geschaut hat, hat ebenfalls noch nichts in der Stadt gefunden.

Michel Waeber wirft den Brief mit den Forderungen an die Personalvorsorgekasse in den Briefkasten.. Foto: Iris Andermatt

Eine Mutter von drei Kindern, zwei davon Zwillinge, ist hingegen nach Belp gezogen. Sogar dort sei die Miete höher als hier. Besonders dem neunjährigen Buben, der hier in die Kita und die Schule ging, falle der Wegzug aus der gewohnten Umgebung schwer, sagt sie.

An der Protestaktion teilgenommen hat auch eine Neuzuzügerin aus der neuen Überbauung im Warmbächli. «Die Berichte über die Massenkündigung haben mich betroffen gemacht», sagt sie. Für das Vorgehen der Personalvorsorgekasse habe sie kein Verständnis. Dort spricht man von einer «unumgänglichen Sanierung». Viele Bauteile hätten ihre Lebensdauer erreicht oder bereits überschritten.

Aufschub wird nicht gewährt

«Wir waren uns bewusst, dass die Kündigung bei unseren Mieterinnen und Mietern Enttäuschung, Trauer und auch Wut auslösen wird», sagt Jürg Schad, Geschäftsführer der PVK. Deshalb habe er ein Mieter-Careteam beauftragt, die Mieterinnen und Mieter zu betreuen und bei der Suche nach einer neuen Wohnung zu begleiten und zu unterstützen. Dieses Careteam macht laut Schad «hervorragende Arbeit.» Bereits seien 17 Wohnungen durch proaktive Referenzen der Privera AG vermittelt worden.

Auf die Abfindungsforderung geht Schad hingegen nicht ein. Klar ist ohnehin: Rechtlich gesehen haben die Gekündigten schlechte Karten. Obwohl viele jahrzehntelang dort wohnten und stets pünktlich ihre Miete bezahlten, haben sie kaum Möglichkeiten, sich gegen die Kündigung zu wehren. Einige wenige haben die Kündigung bei der Schlichtungsstelle angefochten. Diese entschied jedoch zugunsten der PVK. Ein Aufschub der Kündigungsfrist wird also nicht gewährt. Der Baubeginn bleibt somit unverändert. Im März 2024 soll zuerst die Bahnstrasse 59 saniert werden, im Jahr darauf dann die Bahnstrasse 79.

Aebersolds Spagat

Die Massenkündigung war inzwischen auch im Stadtrat ein Thema. Dort verlangten linke und grüne Stadträtinnen und Stadträte vom Gemeinderat Antworten. Zwar ist die PVK formell eine eigenständige Institution, Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) sitzt aber in der Verwaltungskommission der Personalvorsorgekasse. Während sich Aebersold im Gemeinderat für günstigen Wohnraum einsetzt, steigen durch die Totalsanierungen der PVK die Mieten an der Bahnstrasse um 40 Prozent.

Der Fall in Holligen sei zudem kein Einzelfall, hiess es im Stadtrat. Schliesslich gebe es in der Stadt Bern viele Mehrfamilienhäuser und Siedlungen, die in den nächsten Jahren totalsaniert werden müssten. Der Gemeinderat müsse sich deshalb «mit Vehemenz» dafür einsetzen, dass günstiger Wohnraum nicht verloren gehe.

Mehr zur Wohnungsnot Abo Wohnungsnot im Kanton Bern Familien suchen verzweifelt nach einer Bleibe

Andres Marti ist Redaktor im Ressort Bern. Er studierte in Bern und Berlin Geschichte und Germanistik. andres.marti@tamedia.ch Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.