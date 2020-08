Coronavirus – Raus aus Frankreich – 500’000 Briten droht Quarantäne Grossbritannien wolle das bisher Erreichte nicht aufs Spiel setzen und hat Frankreich und die Niederlande auf die Liste von Risikoländern gesetzt. Briten, die zwei Wochen Selbstisolation verhindern wollen, müssen sich beeilen.

Frankreich ist laut Grossbritannien kein sicheres Land mehr: Touristen am Sonnenbaden im Süden des Landes. (Archivbild) keystone-sda.ch Britische Touristen, die sich derzeit in Frankreich aufhalten, haben bis Samstag 4 Uhr Zeit zurückzukehren, wenn sie nicht in Selbstisolation wollen. (Archivbild) keystone-sda.ch Auch Monaco gilt als ab Samstag als Risikoland. REUTERS 1 / 5

Darum gehts Infos einblenden Der britische Verkehrsminister hat unter anderem Frankreich von einer Lister mit Ländern gestrichen, die als sicher gelten.

Bis Samstag 4 Uhr haben Briten, die in den Ferien sind, Zeit, nach Hause zu kommen, ohne in Selbstisolation zu müssen.

Der Grund: Die Zahlen in Frankreich sind in der vergangen Woche wieder gestiegen.

Neben Frankreich sind auch neu die Niederlanden, Malta, Monaco, die Faröoer und Destinationen in der Karibik von der Liste mit sicheren Ländern genommen worden.

Reisende aus Frankreich und den Niederlanden müssen nach ihrer Ankunft in Grossbritannien von diesem Samstag an wieder in eine zweiwöchige Selbstisolation gehen. Das teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstagabend mit. «Der Grund ist, dass wir so absolut hart daran gearbeitet haben, die Zahlen hier runterzubringen. Wir können es uns nicht leisten, die Fälle von anderswo wieder zu importieren», sagte Shapps der BBC.

Frankreich ist nach Spanien das zweitliebste Reiseziel der Briten. Schätzungen der britischen «Sun» zufolge dürften sich dort 500’000 Briten aufhalten, die nun bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen. Die neue Regelung gilt auch für Malta.

Die Infektionsrate in den drei Ländern war in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. In Frankreich wurde in mehreren Touristenorten in der Bretagne und Gemeinden im Département Mayenne sowie in Stadtteilen von Lille und Nizza das Tragen einer Corona-Schutzmaske an belebten Orten auch im Freien angeordnet. Auch in Grossbritannien stiegen die Zahlen zuletzt wieder leicht an. In verschiedenen Teilen des Landes wurden daher die Massnahmen zur Eindämmung des Virus auf lokaler Ebene wieder verschärft.

