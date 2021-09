Bühnen Bern: Neues mobiles Format – Raus aus den heiligen Hallen der Hochkultur Mit «Der talentierte Mr. Ripley» will Bühnen Bern das Theater zu den Leuten bringen. Dazu passt Patricia Highsmiths Stück über das Ringen um sozialen Aufstieg bestens. Anne-Sophie Scholl

Er bietet ein intensives, facettenreiches Spiel: Linus Schütz als Tom Ripley. Foto: Yoshiko Kusano

Am Schluss hat er es geschafft: Tom Ripley hat seinen Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. So kann er seine ersehnte Griechenlandreise antreten, «im heroischen Stil» auf der Folie der Helden des Bildungsbürgertums, als «lebendes, atmendes, kühnes Individuum» – und nicht als «jämmerlicher Wurm», «als kleiner Kläffer». Doch genau zwischen diesen beiden Polen spielt sich sein Leben ab. Damit passt das Stück «Der talentierte Mr. Ripley» nach der Vorlage von Patricia Highsmith bestens zum neuen mobilen Format, mit dem Bühnen Bern Theater unter die Leute bringen will: raus aus den heiligen Hallen der Hochkultur, hin zu den Menschen. Die Premiere fand im Foyer der Vidmarhallen statt. Weitere Aufführungsorte sind das Tscharnergut im Westen der Stadt, das Hotel Bellevue Palace – oder Ad-hoc-Spielstätten im ganzen Kanton: Das Theater ist buchbar ab einem Publikum von 80 Leuten.