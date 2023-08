Chandrayaan-3 – Raumsonde gelandet – Indien ist auf dem Mond Kurz nach 14.30 Uhr war es soweit. Als erst vierte Nation ist Indien auf dem Mond gelandet. Der Jubel ist gross.

Sanft gelandet: Die Sonde Chandrayaan-3 ist auf dem Mond angekommen. Foto: Indian Space Research Organisation ISRO (AFP)

Nach dem gescheiterten Versuch einer Mondlandung vor vier Jahren hat Indien darauf gehofft, heute sanft auf dem Erdtrabanten zu landen. Und die Hoffnung hat sich bewahrheitet. Im Kontrollraum brach Jubel aus, als Chandrayaan-3 kurz nach 14.30 Uhr (MEZ) auf der Mondoberfläche aufsetzte. Premierminister Modi schwenkte die indische Fahne und hielt eine pathetische Rede.

Damit hat Indien als viertes Land überhaupt eine sanfte Landung auf dem Mond geschafft. Dies war zuvor nur der Sowjetunion, den USA und China geglückt.

«Sanfte Landung auf dem Mond. Indien ist auf dem Mond», sagte der Chef der indischen Weltraumbehörde ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, kurz danach.

Es sei ein grosser Sprung, sagte der vom BRICS-Gipfel in Südafrika zugeschaltete Premierminister Narendra Modi. Screenshot Livestream ISRO

Die Sonde Chandrayaan-3 (Chandrayaan bedeutet Mondfahrzeug auf Sanskrit) war am 14. Juli von der Satish Dhawan Space Station im Bundesstaat Andhra Pradesh gestartet. Sie hatte zunächst die Erde umkreist und war dann in eine Mondumlaufbahn gewechselt.

Trivial ist eine Mondlandung nicht: Der Erdtrabant ist übersät mit Trümmern von Missionen, die scheiterten. Zuletzt passierte das auch der ersten russischen Mondmission seit rund einem halben Jahrhundert: Die Raumsonde «Luna-25» sei am Samstag auf dem Mond zerschellt, hatte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mitgeteilt. Auch «Luna-25» hätte eine Region am Südpol untersuchen sollen.

Gescheiterte Sonde Chandrayaan-2 zieht ihre Kreise

Indiens erster Landeversuch auf dem Mond war ebenfalls misslungen: Vor vier Jahren krachte das Landemodul bei der Mission Chandrayaan-2, die wie die jetzige aus einem Orbiter, einem Lander und einem Rover bestand, auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Später teilte die Weltraumbehörde mit, dass es während der Annäherung an den Mond Probleme mit dem Bremsen gab. Der Orbiter umkreist aber bis heute den Mond.

Legte rund 360’000 Kilometer im Weltraum zurück: Die unbemannte Rakete mit der Sonde Chandrayaan-3 war am 14. Juli von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet. Foto: Aijaz Rahi (AP/Keystone)

Für die jetzige Mission seien Anpassungen vorgenommen worden, um die Probleme der Vorgängermission zu beheben, hiess es von der ISRO. Die erste Sonde Chandrayaan-1 war 2008 gestartet und hatte den Mond umkreist, ohne auf ihm zu landen.

Was Indien erforschen will

Mit der Mission Chandrayaan-3 will Indien unter anderem mehr über gefrorenes Wasser auf dem Mond herausfinden, das auf und unter der Mondoberfläche nachgewiesen wurde. Solches Eis könnte unter anderem bei künftigen bemannten Mondmissionen von Nutzen sein.

Ein Überblick über die aktuellen Mondmissionen: Russland Der Start der Sonde Luna-25 am 11. August sollte die erste russische Mondmission seit fast einem halben Jahrhundert einläuten. Die Sonde schaffte es am 16. August in die Umlaufbahn des Erdtrabanten, stürzte dann aber drei Tage später auf die Mondoberfläche. Luna-25 sollte ein Jahr auf dem Mond bleiben und Bodenproben sammeln und analysieren. Der Chef der russischen Weltraumbehörde Roskosmos, Juri Borissow, machte die Unterbrechung des Mondprogramms im Jahr 1976 für den Absturz verantwortlich. Präsident Wladimir Putin will in der Raumfahrt künftig enger mit China zusammenarbeiten, da der Westen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr mit seinem Land kooperiert. China China will bis 2030 eine bemannte Mission zum Mond schicken und dort eine Weltraumbasis aufbauen. 2019 hatte die Volksrepublik als erstes Land eine Sonde auf der Rückseite des Mondes landen lassen. Ein Jahr später brachte ein chinesischer Mondroboter zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren Bodenproben zurück zur Erde. Jahrzehnte nach der Sowjetunion und den USA hatte China 2003 als drittes Land der Erde einen Menschen ins All geschickt. Peking investierte mehrere Milliarden Dollar, um den Vorsprung von Nasa und Roskosmos aufzuholen. USA Die Nasa plant mit Hilfe von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX für 2025 eine Mondlandung. Der Termin muss jedoch möglicherweise verschoben werden, weil das Landungssystem von SpaceX noch nicht einsatzbereit ist, zudem war eine SpaceX-Rakete im April bei einem ersten Test explodiert. Mit ihrer Mission Artemis 3 will die Nasa zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert wieder US-Astronauten auf den Mond bringen, darunter erstmals eine Frau und ein Afroamerikaner. Langfristig sollen die Mondmissionen der Nasa die Reise in Richtung Mars vorbereiten. Neue Konkurrenz Neue Technologien haben die Kosten für Raumfahrtmissionen gesenkt und den Weg ins All für weitere Staaten und private Unternehmen geöffnet. Südkorea schickte im Dezember 2022 erfolgreich eine Sonde in die Mondumlaufbahn, in den nächsten zehn Jahren soll eine Sonde auf dem Mond landen. Missionen anderer Länder sind hingegen bisher gescheitert: Eine Sonde der israelischen Organisation SpaceIL war 2019 abgestürzt, ebenso wie die japanische Sonde Hakuto im vergangenen April. Noch in diesem Jahr wollen unterdessen zwei private US-Unternehmen zum Mond fliegen.

«Solche Missionen sind zukunftsgerichtet», sagte Ajey Lele vom Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. «Man muss heute beginnen, wenn man sein Ziel in zwei, drei Jahrzehnten erreichen will.»

Alte, neue Raumfahrtnation

Indiens Weltraumprogramm hatte in den 1960er Jahren begonnen. In den ersten Jahrzehnten lag der Fokus vorwiegend darauf, Satelliten günstig ins All zu befördern. Inzwischen hat Indien ehrgeizigere Ziele. Zuletzt wurde zudem bei einem Besuch von Indiens Premierminister Narendra Modi bei US-Präsident Joe Biden eine verstärkte Zusammenarbeit in Sachen Raumfahrt angekündigt.

Die Erforschung des Erdtrabanten hatte in den 1950er Jahren während des Kalten Krieges als hitziger Wettbewerb zwischen den USA und der ehemaligen Sowjetunion begonnen. Die Sowjets landeten 1959 mit einer unbemannten Sonde auf der Mondoberfläche. Den USA gelang zehn Jahre später mit «Apollo 11» die erste bemannte Mission. Vor zwei Jahren schickte China eine Kapsel zum Mond und holte Gesteinsproben. Im Zuge des «Artemis»-Projekts der USA sollen demnächst wieder Menschen zum Mond fliegen.

AFP/DPA/SDA/nag

