Small Talk der Woche – Rauchstopp im Raverparadies Wie es eine 106-Jährige auf das «Vogue»-Cover schaffte, warum Kanye keine Freude an Drake hat und über Pflanzen, die vor Durst schreien: All das finden Sie im Barometer. Michèle Binswanger

Kein Rauch, nirgends: Raver in Ibiza, Spanien. Foto: Universal Images Group via Getty Images

Free Evan Gershkovich

Basketballspielerin Brittney Griner wird von russischen Sicherheitskräften abgeführt. Foto: AFP

Eben erst entkam sie selbst russischer Gefangenschaft. Die US-Basketballerin Brittney Griner verbrachte zehn Monate in Haft, bevor sie vergangenen Dezember im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde. Nun setzt sie sich für den US-Journalisten Evan Gershkovich ein, der letzte Woche in Russland wegen angeblicher Spionage verschleppt worden ist. Ihr Herz sei «mit grosser Sorge um Evan und seine Familie» erfüllt, schrieb sie in einem Post auf Instagram. «Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um ihn und alle anderen Amerikaner nach Hause zu bringen».