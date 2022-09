Brand forderte ein Todesopfer – Rauchen im Schlaf­zimmer führte zu Wohnungs­brand in Port Anfang August geriet in Port eine Wohnung in Brand. Eine Person erlag später im Spital ihren Verletzungen. Jetzt ist klar, weshalb das Feuer ausgebrochen ist.

Rauchen im Schlafzimmer endete für eine 64-Jährige in Port bei Biel tödlich. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wegen Fahrlässigkeit im Umgang mit Raucherwaren ist Anfang August eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Port gestorben. Das ist das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.

Die 64-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern war am 2. August in der Nacht schwer verletzt in ihrer Wohnung an der Aegertenstrasse in Port bei Biel aufgefunden worden. Dort war im Schlafzimmer ein Brand ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Als Ursache stehe eine Fahrlässigkeit im Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund. Die Angelegenheit wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Von einer Rega-Crew war die schwer verletzte Frau zunächst ins Spital geflogen worden. Dort starb sie zwei Tage später.

SDA/nfe

