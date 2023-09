Raubüberfall in Utzenstorf – Mann von zwei Unbekannten mit Messer bedroht Am Freitagabend wurde ein Mann in Utzenstorf von zwei jungen Männern bedroht und bestohlen. Das Opfer blieb unverletzt.

Am Freitag kurz vor 18.45 Uhr wurde ein Mann in der Gegend Altwyden bei Utzenstorf von zwei jungen Männern bedroht und beraubt. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

Gemäss ersten Aussagen stand der Geschädigte hinter seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe der Emme, als zwei junge Männer mit einem Motorrad dazu fuhren. Der Motorradlenker stieg vom Fahrzeug ab

und sprach den Mann an. Daraufhin packte der Unbekannte das Opfer unvermittelt, bedrohte ihn mit einem Messer und stahl ihm sein Portemonnaie. Anschliessenden flüchteten die zwei Unbekannten mit

dem Motorrad in Richtung Utzenstorf.

Die Täter konnten trotz einer Nachsuche nicht gefunden werden. Der unbekannte Motorradlenker soll zirka 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur sein. Bei der Tat habe er eine schwarze Jacke und einen schwarzen Helm ohne Visier getragen. Der Beifahrer sei mit zirka 170 Zentimetern Körpergrösse etwas kleiner und ebenfalls von schlanker Statur gewesen. Er habe einen grauen Kapuzenpullover getragen. Beim Motorrad soll es sich um den Typ «Motocross» mit einem orangen Tank und weissen Schutzblechen

handeln. Die Polizei sucht Zeugen.

