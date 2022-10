Täter mit Beute geflüchtet – Raubüberfall bei Tankstelle in Biel Am Mittwochabend wurde ein Bieler Tankstellen­angestellter beim Leeren einer Kasse der Waschanlage von einem Unbekannten überfallen.

An der Solothurnstrasse in Biel ereignete sich am Mittwochabend ein Raub neben einer Coop-Tankstelle, nachdem ein Angestellter gegen 19 Uhr die Kasse der Waschanlage leerte.

Als er in sein Auto einsteigen wollte, wurde er von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und aufgefordert, die Stofftasche mit dem Bargeld auszuhändigen. Der Täter flüchtete daraufhin mit der Beute, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter ist gemäss Aussagen zirka 170 Zentimeter gross, von muskulöser Statur, trug schwarze Kleidung und eine schwarze Sturmhaube sowie schwarze Lederhandschuhe. Er sprach gebrochen Deutsch.

Personen, die das Geschehen gegen 19 Uhr beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0323248531 zu melden.

PD/law

