Statt 50 km/h – Raser mit 109 km/h in der Stadt Bern unterwegs Der 21-Jährige war auf der Weissensteinstrasse Richtung Bümpliz unterwegs.

Der Lenker musste seinen Fahrausweis abgeben und die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug. (Symbolbild)

Ein 21-jähriger Autolenker wird nach einer Raserfahrt in der Stadt Bern bei der Justiz angezeigt. Er war mit seinem Auto am Samstagabend mehr als doppelt so schnell als erlaubt auf der Weissensteinstrasse Richtung Bümpliz unterwegs.

Die Polizei mass bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein Tempo von 109 Stundenkilometern. Erlaubt wären innerorts maximal 50 Stundenkilometer. Der fehlbare Lenker wurde unmittelbar bei der Kontrollstelle angehalten, teilten Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Nebst dem Fahrausweis ist der 21-Jährige auch sein Auto los: Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Der Mann wird sich wegen Raserdelikten vor der Justiz verantworten müssen.

SDA