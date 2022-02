Polizei stoppt 46-Jährigen – Raser in Bellmund mit 142 statt 80 km/h unterwegs Am Sonntag hat eine Polizeipatrouille in Bellmund einen Raser angehalten. Dam Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Am Sonntagnachmittag fasste die Polizei nach einer Geschwindigkeitskontrolle einen Raser. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, hatte ein Auto von Bellmund in Richtung Hermrigen 142 statt der erlaubten 80 km/h auf dem Tacho.

Der 46-jährige Lenker konnte kurz darauf durch eine Patrouille angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Mann wird sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.

pd/ske

