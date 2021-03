Doppelt so schnell als erlaubt – Raser im Berner Jura geblitzt Der Autolenker fuhr 128 km/h auf der Hauptstrasse zwischen Renan und Sonvilier. Erlaubt sind 60 km/h.

Der Fahrer wurde von der Polizei gefasst und musste seinen Führerausweis sofort abgeben. Foto: (Symbolbild)

Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Renan BE mit 128 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind auf der Hauptstrasse zwischen Renan und Sonvilier im Berner Jura 60 km/h.

Der Mann sei kurze Zeit später von der Neuenburger Polizei gefasst worden, teilten die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Seinen Führerausweis musste er sofort abgeben. Er wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

SDA