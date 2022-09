Stadionshows im Wankdorf – Rammstein kommen 2023 für zwei Konzerte nach Bern Auf ihrer Europa-Tour machen die deutschen Brachialrocker Rammstein Halt in Bern. Im Juni 2023 spielen sie zweimal im Wankdorf-Stadion.

Rückkehr nach Bern: Rammstein-Sänger Till Lindemann am Konzert im Juni 2019 im Wankdorf. Foto: Raphael Moser

Stadiontermin für Rockfans: 2023 spielt die deutsche Band Rammstein zwei Konzerte im Berner Wankdorf-Stadion. Dies schreibt der BSC Young Boys als Stadionbetreiber in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Konzerte sind für den 17. und 18. Juni angesetzt. Der Vorverkauf startet am 8. September über Ticketcorner. Die regulären Tickets kosten zwischen 135 und 195 Franken.

In den vergangenen Jahren spielte die Band bereits mehrmals in der Schweiz. So am 30. und 31. Mai 2022 im Letzigrund, im Juni 2019 auch in Bern, jeweils in ausverkauften Arenen. Das erste Schweizer Konzert spielte Rammstein 2009 in Basel.

