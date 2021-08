Totalumbau der Informatik – Ralph Hamers steht mit seinen Plänen im Gegenwind Der UBS-Chef will die Informatik komplett umbauen. Dabei stösst er auf internen Widerstand. Versteht der «Google-Banker» überhaupt, wie die UBS funktioniert? Beat Schmid

UBS-Chef Ralph Hamers will den gesamten Techbereich der Grossbank umbauen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Informatikabteilung der UBS ist ein Koloss. 20’000 Informatikerinnen und Programmierer arbeiten im gigantischen Maschinenraum der Grossbank. Sie schauen dafür, dass Löhne pünktlich überwiesen, Dividenden korrekt abgerechnet und Hypozinsen rechtzeitig eingezogen werden.

Als Konzernchef Ralph Hamers im Februar 2020 vorgestellt wurde, lobte UBS-Präsident Axel Weber dessen «ausgewiesene Expertise in der digitalen Transformation». In der Digitalisierung sehen die Bankchefs den Schlüssel, der in ein neues goldenes Banking-Zeitalter führt.

Wegen seiner Digital-Affinität wurde er von der «Financial Times» als «Google-Banker» bezeichnet. Und wie wichtig Hamers die Informatik bei der UBS zu sein scheint, zeigte sich diesen Frühling, als er Mike Dargan zum Chief Digital and Information Officer ernannte. Der Brite sitzt im Group Executive Board, der höchsten operativen Führungsebene der Bank, wo er sich auf Augenhöhe mit Schwergewichten wie Tom Naratil, Suni Harford oder Sabine Keller-Busse bewegt.