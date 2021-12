Der YB-Jahresrückblick – Raketen, Riesentöter und ein Rückstand Das Jahr 2021 hielt für die titelverteidigenden Young Boys eine glamouröse Reise durch Europa bereit – und zuletzt eine Ochsentour durch die Liga. Moritz Marthaler Fabian Sangines

Ekstase nach der Entscheidung: Christian Fassnacht (liegend links) wird nach dem 2:0 in Leverkusen geherzt. Foto: Martin Meissner (AP/Keystone)

Der Coup in Leverkusen

Nach dem Hinspiel gab es noch lange Gesichter. Die Young Boys hatten im Europacup überwintert, endlich mal wieder, seit 2015 war ihnen das nicht mehr geglückt. Und jetzt also Bayer Leverkusen, ein Team mit Tempo, eine Mannschaft, die unter Trainer Peter Bosz mit drei Stürmern angreift. 3:0 führte YB zur Pause im Hinspiel, 4:3 ging das Spektakel in Bern schliesslich aus. Drei Tore der Gäste: Damals, vor der Abschaffung der Auswärtstore-Regel im Europacup, hiess das so viel wie: Mission impossible fürs Rückspiel.

Dann aber kommt der 24. Februar und die Partie in der BayArena in Leverkusen. «In den letzten Jahren blieben wir international zum Teil unter unseren Erwartungen», sagt Christian Fassnacht noch am Tag zuvor. Und der Nationalspieler setzt nach seinem Tor im Hinspiel alles daran, dass diese Erwartungen einmal übertroffen werden. Nach Jordan Siebatcheus Führungstreffer kurz nach der Pause bedeutet sein überlegter Lupfer zum 2:0 kurz vor Schluss den Sieg. YB ist weiter, zum ersten Mal überhaupt in einer europäischen K.-o.-Runde in den neuen Wettbewerbsformaten. International ist der Coup von Leverkusen der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte, für Trainer Gerardo Seoane gleist er den späteren Wechsel zum von YB besiegten Bundesligisten auf. Und Fassnacht meldet am Morgen nach dem grossen Abend: «Mit dieser Mannschaft ist vieles möglich.»