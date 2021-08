Mann bei Feuerwerk-Unfall schwer verletzt – Rakete in der Hand explodiert Bei der frühzeitigen Detonation einer 1. August-Rakete ist am Sonntagabend in Brienz ein 18-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Hantieren mit Feuerwerk kann gefährlich sein. Foto: Keystone (Symbolbild)

Für einen jungen Mann aus Brienz hatte der Umgang mit Feuerwerk am 1. August fatale Folgen: Eine Feuerwerksrakete explodierte zu früh in seiner Hand und verletzte den 18-jährigen schwer an der Hand und im Gesicht, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ein Ambulanzteam versorgte den Verletzten, bevor ihn ein Rega-Helikopter ins Spital flog. Ermittlungen zu den Umständen der Explosion sind im Gang.

Wie die Berner Kantonspolizei weiter mitteilte, gingen im Rahmen des 1. August kantonsweit rund 40 Meldungen wegen Lärmstörungen oder Sachbeschädigungen ein.

SDA

