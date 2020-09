Mit dem Bike Bern umrunden – Radwanderroute 888 «Grünes Band Bern» eröffnet Die Radroute 888, die die Gemeinden rund um die Stadt Bern verbindet, ist offiziell eingeweiht worden.

Auf der neuen Radwanderroute wird die Stadt Bern per Velo umkreist. Foto: Screenshot Schweiz Mobil

Die neue Radwanderroute 888 «Grünes Band Bern» verbindet auf 59 Kilometern die Agglomerationsgemeinden rund um die Stadt Bern. Als «genussvolle Erlebnisroute» richtet sie sich vorab an Ausflüger auf E-Bikes. Entlang der Route finden sich auf grünen Tafeln Fakten und Anekdoten zur Natur, Landwirtschaft und Umgebung. Hof- und Dorfläden, Gasthöfe und Cafés laden zu Zwischenstopps ein. Zur Eröffnung der Radwanderroute durchschnitten die beteiligten Projektpartner am Donnerstag symbolisch ein grünes Band, wie Bern Welcome mitteilte.

Die Berner Tourismusorganisation hat Radwandern als «strategisches Positionierungsthema» definiert und will sich als eine der führenden Radwanderdestinationen der Schweiz etablieren. In den nächsten drei Jahren sollen vier weitere Routen dazukommen: Rund um den Frienisberg, im Naturpark Gantrisch, in Laupen und im Emmental.

Mehr Informationen: www.bern.com/de/gruenesbandbern

SDA