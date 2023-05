Medienszene Bern – Radio-Genossenschaft legt Streit mit SRF beiseite Der Wegzug der News und der Stellenabbau beim Radiostudio Bern sind ein Fakt. Das hat nun auch die lokale Radio- und TV-Genossenschaft akzeptiert. Bernhard Ott

Seit Anfang Dezember 2021 werden aus dem Radiostudio Bern keine Nachrichten mehr gesendet. Damit ging eine 95-jährige Tradition zu Ende. Foto: Adrian Moser

Einst wollte SRF das Radiostudio Bern schliessen und in den SRF-Hauptsitz am Leutschenbach verlegen. Dann gingen Gesellschaft und Politik in Bern auf die Barrikaden, so dass SRF schliesslich «nur» die Nachrichtenredaktion nach Zürich verlegte. Hauptpromotor des Widerstandes war jeweils die Radio- und Fernsehgenossenschaft Bern Deutschfreiburg Oberwallis. Sie hat nun den Streit mit SRF offiziell für «überwunden» erklärt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Mit einer gemeinsamen Erklärung sei ein «symbolischer Schlussstrich» unter den Konflikt gezogen worden.

Damit akzeptiert die Genossenschaft die Realität, die Anfang letzten Jahres auch einen Abbau von 70 der einst 170 Stellen mit sich gebracht hatte. Das Fehlen der Aktualität im «Reststudio» ist spürbar, wie bei einem Besuch im Radiostudio Bern Anfang dieses Jahres deutlich wurde. «Es vibriert nicht mehr», sagte ein Mitarbeitender. Für mehr Leben in den Studios an der Schwarztorstrasse sollen nun vermehrt öffentliche Veranstaltungen sorgen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. (bob)

