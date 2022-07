Tour de France: Van Aert siegt im Sprint – Rad-Wahnsinn in der Olympiastadt Lausanne Wout van Aert bejubelt bei der Tour seinen zweiten Sieg, das Gelbe Trikot bleibt beim Tagesdritten Tadej Pogacar. Unterdessen gibt es erste Corona-Fälle im Peloton.

Bereits sein zweiter Etappensieg: Wout van Aert (in Grün) hatte im Sprint von Lausanne die grössten Kraftreserven. Foto: AFP

Mit perfektem Timing im Sprint hat Wout van Aert das Schweiz-Gastspiel der Tour de France gewonnen und nahe dem Olympiastadion von Lausanne seinen zweiten Etappensieg gefeiert. Der Belgier setzte sich auf der achten Etappe vor dem Australier Michael Matthews und Spitzenreiter Tadej Pogacar durch. Bester Schweizer war einmal mehr Stefan Küng, der als 66. etwas mehr als drei Minuten nach Van Aert über die Ziellinie rollte.

In der Gesamtwertung ergaben sich nur kleine Verschiebungen. Der Slowene Pogacar baute seinen Vorsprung durch eine Zeitgutschrift aus und liegt 39 Sekunden vor dem Vorjahreszweiten Jonas Vingegaard. Der Däne hofft vor allem auf die längeren Anstiege in den Alpen in der kommenden Woche, um Pogacar zu attackieren. Dritter ist Geraint Thomas mit einem Rückstand von 1:14 Minuten.

Auf den letzten Kilometern wurde das Peloton von Tausenden Fans in der Innenstadt von Lausanne Richtung Ziel geschrien. Foto: Keystone

Nach der ersten Bergankunft war man im Peloton gewillt, es etwas ruhiger angehen und Ausreissern eine Chance zu lassen. Doch die Etappe begann so hektisch wie in den Vortagen. Nach elf Kilometern ereignete sich auf einer geraden Strassen ein schwerer Sturz, in dem auch Pogacar verwickelt war. Die UAE-Mannschaft des Slowenen beruhigte das Tempo im Feld, bis ihr kurzfristig anderthalb Minuten zurückliegender Leader wieder aufgeschlossen hatte.

Ein Ausreisser-Trio bestimmte lange das Geschehen der Etappe. Der Italiener Mattia Cattaneo, der Belgier Frederik Frison und der Brite Fred Wright waren ausgerissen und fuhren dreineinhalb Minuten Vorsprung heraus. Frison konnte seinen Fluchtgefährten dann nicht verfolgen, dann verliessen Cattaneo die Kräfte und Wright wurde 3,5 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Im Sprintfinale spielte Van Art dann seine Stärke aus.

Es war die 25. Tour-de-France-Ankunft auf Schweizer Boden, die sechste in Lausanne. Bei herrlichem Rad-Wetter schrien Tausende Fans am Streckenrand das Peloton Richtung Ziel – Rad-Wahnsinn in der Olympiastadt Lausanne. Vor sechs Jahren rollte das Fahrerfeld zum letzten Mal in der Schweiz über die Strassen, damals siegte in Bern der damalige Sprint-Dominator Peter Sagan. Es war ausserdem der letzte Auftritt von Fabian Cancellara auf heimischem Boden.

Insgesamt 1,5 Millionen Franken kostet das Tour-Gastspiel Städte und Kantone. Doch die Einnahmen durch die touristische Wertschöpfung übersteigt diesen Betrag bei weitem. Morgen startet die neunte Etappe von Aigle aus, dem Hauptsitz des Rad-Weltverbandes UCI.

Am Montag wird im grossem Stil getestet

Vor dem Start der Etappe Richtung Lausanne wurden die ersten Corona-Fälle der Tour vermeldet. Pogacars norwegischer Teamkollege Vegard Stake Laengen musste das Rennen nach einem positiven Test ebenso aufgeben wie der Franzose Geoffrey Bouchard. Daneben erwischte es auch mehrere Betreuer. Vor dem Start der Rundfahrt in Kopenhagen mussten sechs Fahrer aufgrund von positiven Tests wieder abreisen. Am ersten Ruhetag am Montag gibt es verpflichtende Tests für alle Fahrer und Betreuer.

Die UCI hatte wenige Tage vor dem Tour-Start die Corona-Regeln gelockert. So genügten statt PCR- nur noch Schnelltests, zudem muss ein Team nach zwei positiv getesteten Fahrern das Rennen nicht mehr verlassen. Eine neue Regel besagt zudem, dass ein Fahrer trotz eines positiven Tests im Rennen bleiben kann, wenn dieser symptomfrei und nicht ansteckend ist.

