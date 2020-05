Neues Album von Berner Rapperin – Rache ist holundersüss Steff la Cheffe hat sich nochmals die komplizierte Liebe vom Leib geschrieben. Das relaxte Album «PS:» kommt zum Sommer im Garten gerade recht. Céline Graf

Steff la Cheffes Liebesgeschichten sind auf dem neuen Album wieder mehr von Sonne durchtränkt. Foto: Keystone/Christian Beutler

Dort, im Garten zwischen Licht und Schatten, liegt sie laut Steff la Cheffe, die «guldigi Mitti». Wenn der Holunder blühe, warte sie hier, «wo d Sunne schiint, und aues wird warm». So die Berner Rapperin auf ihrem neuen Album «PS:». Zu einer unbeschwerten südlichen Melodie tänzelt sie im Ohrwurm «Holunder» durch einen Paradies-Märchengarten, schlürft Nektar aus dem Sektglas, hört das Meer rauschen und hält in der Hängematte bei der Pergola nach Glühwürmchen am Wegrand Ausschau.