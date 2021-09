Filmreihe zu Wong Kar-wai – Quentin Tarantino gehört zu seinen grössten Bewunderern Nie sah Hongkong besser aus: Eine Retrospektive zeigt Werke des Regisseurs Wong Kar-wai in restaurierter Fassung. Gregor Schenker

In den besten Filmen von Wong Kar-wai spielt Hongkong die Hauptrolle, wie hier in «In the Mood for Love». Foto: zvg

In Hongkong hatte sich Wong Kar-wai schon früh als Regisseur durchgesetzt. 1958 in Shanghai geboren, kam er mit seinen Eltern in den Sechzigern in die britische Kronkolonie. In den Achtzigern stieg er ins TV-Geschäft ein, machte 1988 mit «As Tears Go By» seinen ersten Kinofilm. Weltberühmt wurde er aber mit «Chungking Express» (1994).



Dabei entstand der kleine Liebesfilm bloss, weil sich die Postproduktion eines aufwendigen Martial-Arts-Epos verzögerte – «Ashes of Time» musste pausieren, weil das Equipment für die Nachvertonung besetzt war. Frustriert von der Warterei, drehte Wong innert sechs Wochen einen anderen, viel billigeren Film. Das Pausenprojekt kam noch vor «Ashes of Time» ins Kino, wurde weltweit gefeiert. In den USA brachte Quentin Tarantino «Chungking Express» mit seinem eigenen Verleih ins Kino.