Berner Nachtleben – «Quasimodo» kehrt als «BarExcellence» zurück Nun ist klar, wie es an einem der Ausgeh-Hotspots Berns weitergeht: Das Anfang Jahr geschlossene «Quasimodo» wird im Dezember als «ausgewähltes Ausgehlokal» wiederöffnet. db

Zuoberst in der Berner Rathausgasse wird in den Räumen des ehemaligen «Quasimodo» im Dezember wieder Leben einkehren. Adrian Moser (Archiv)

«BarExcellence»: So wird das Ausgehlokal heissen, das im Dezember an der Berner Rathausgasse 75 eröffnet werden soll. Dies geht aus einer Mitteilung der J. Hofweber & Cie. AG von Mittwoch hervor. An dieser Adresse, an zentralster Lage beim Kornhausplatz, befand sich bis Anfang Jahr die Altstadt-Disco Quasimodo. Mit ihrem etwas speziellen Charme lockte sie während zwei Jahrzehnten nicht unbedingt das hippste Publikum an.

Das soll sich nun offenbar ändern. Das Wortspiel «BarExcellence» sei ein Versprechen, heisst es in der Mitteilung. Der neue Pächter ist Simon Stettler. Er führt zusammen mit seinem Bruder das Billard Center Bern. Stettler will am «Quasimodo»-Standort ein Konzept mit Bar und Lounge verwirklichen. Geplant sind rund 40 Sitzplätze sowie Bar-Stehplätze. Das Angebot soll sich durch regionale Produkte auszeichnen. Aber es seien auch «internationale Ansätze» zu finden – die Rede ist von «etwas asiatischem Touch». Das Lokal wird täglich ab 11 Uhr geöffnet sein.

«Auffrischung der Oberflächen»

Bis zur Eröffnung sollen die Gastronomie-Installationen gemäss Mitteilung auf den neusten Stand gebracht werden. Durch eine «Auffrischung der Oberflächen» soll das Lokal ein modernes Design erhalten. Bei der Suche nach einer neuen Pachtlösung sei es für die J. Hofweber & Cie. AG wichtig gewesen, dass der Standort belebt werde, an Attraktivität gewinne und dass sich das Angebot gut in das Quartier einreihe.