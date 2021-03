Weiterer Corona-Fall – Quarantäne – für den SCB ist die Quali beendet Der Kantonsarzt stellt die Mannschaft des SC Bern unter Quarantäne, nachdem bei Corona-Tests ein weiterer positiver Befund aufgetaucht ist.

Das Heimspiel gegen Servette vom heutigen Dienstag ist abgesagt, nachdem beim SC Bern ein weiterer Spieler positiv auf Corona getestet worden ist. Das teilt der Verein am frühen Nachmittag mit.

Am letzten Freitag waren ein SCB-Spieler und zwei Staff-Mitglieder positiv getestet worden. Dank negativ ausgefallener Schnelltests aller anderen Spieler sowie des restlichen Staffs konnte der SCB die Spiele vom Wochenende absolvieren. Aufgrund einer Weisung des Kantonsarztamts musste sich am Montag das ganze Team einem PCR-Test unterziehen. Die Resultate ergaben einen weiteren positiven Befund.

Das Kantonsarztamt hat nun die ganze Mannschaft in Quarantäne gesetzt. Die Qualifikationsphase ist damit für den SCB beendet, die letzten vier Spiele zuhause gegen Genf und die Rapperswil-Jona Lakers sowie in Fribourg und Davos werden nicht mehr ausgetragen.

Auch Biel bleibt in Quarantäne Infos einblenden Beim EHC Biel wurde nach einer zusätzlichen Test-Runde am Montag ein weiterer Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Wie der Verband mitteilt, verbleibt somit die ganze Mannschaft aufgrund von insgesamt drei positiven Fällen bis auf Weiteres in Quarantäne. Das Spiel gegen Rapperswil vom heutigen Dienstag ist damit definitiv abgesagt und kann nicht nachgeholt werden. Auch die Partie von kommendem Donnerstag gegen den HC Ambri-Piotta muss abgesagt werden. (pd)

Durch die Spielabsagen ist den Bernern der Platz in den Pre-Playoffs nicht mehr zu nehmen. Ob diese plangemäss am Mittwoch, 7. April starten können, ist in Abklärung. Bis dahin sollte der SC Bern jedenfalls wieder einsatzbereit sein.

