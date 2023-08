Qualm auf dem Spielplatz – Regierungsrat bremst Pläne für ein allgemeines Rauchverbot Kinderspielplätze im Kanton Bern werden nicht rauchfrei. Ein Verbot sei «nicht sinnvoll», findet die bernische Regierung. Die Anti-Rauch-Lobby ist empört. Jana Kehl

Eine Zigarette rauchen, während das Kind spielt – im Kanton Bern ist das weiterhin erlaubt. Foto: Franziska Rothenbühler

Schnitzel, Pommes und Zigarettenqualm: Ein Ensemble, das seit über zehn Jahren in keinem Berner Restaurant mehr anzutreffen ist. Zwischen Schaukeln und Rutschen sind die glühenden Zigarettenstummel aber nach wie vor akzeptiert – trotz Forderungen aus dem Grossen Rat konnte sich ein Rauchverbot auf öffentlichen Kinderspielplätzen in der Berner Politik bisher nicht durchsetzen.

«Der Regierungsrat wird beauftragt, alle nötigen Massnahmen einzuleiten, um öffentliche Kinderspielplätze und Schulareale im Kanton Bern rauchfrei zu machen», forderte Grossrätin Sarah Gabi Schönenberger (SP) vor rund drei Jahren in ihrer Motion. Der Sandkasten sei kein Aschenbecher, Kinder und Jugendliche seien wirksam vor den Giftstoffen zu schützen. Unter dem Argument der Gemeindeautonomie überwies das Parlament die Motion in der unverbindlichen Form des Postulats.

Der Regierungsrat beauftragte daraufhin eine Arbeitsgruppe, um das Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen zu prüfen. Zwar sei man sich einig, dass diese rauchfrei sein sollten. Das Fazit fällt jedoch nicht so aus, wie es sich die Mitunterzeichnenden des Vorstosses gewünscht hätten: Rauchverbote auf öffentlichen Kinderspielplätzen seien keine sinnvolle Lösung, heisst es im Abschlussbericht.

Sogar kontraproduktiv?

Zwei Argumente sprechen laut Bericht gegen das Rauchverbot. Zum einen sei ein solcher Vorstoss aufgrund der vielen Spielplätze im Kanton Bern schwer zu kontrollieren und noch schwieriger zu sanktionieren. Zudem hätten nicht nur der Rauch, sondern auch die weggeworfenen Zigarettenkippen gesundheitsschädigende Auswirkungen auf die Kinder.

Diesbezüglich sei ein Rauchverbot möglicherweise gar kontraproduktiv: «Da aufgrund der Verbote im näheren Umfeld der Kinderspielplätze keine Aschenbecher mehr zur Verfügung stehen würden, könnte dies unter Umständen dazu führen, dass vermehrt Zigarettenkippen auf den Kinderspielplatz geworfen werden.» Aus diesen Gründen will die Kantonsregierung auf Sensibilisierung mit Plakaten und Hinweistafeln anstelle eines Rauchverbots setzen.

«Nach den Erfahrungen mit bisherigen Rauchverboten ist es kaum vorstellbar, dass mehr Zigarettenkippen auf dem Spielplatzareal enden würden.» Claudia Künzli, Lungenliga Schweiz

In der Arbeitsgruppe vertrat Claudia Künzli die Lungenliga Schweiz. Im Gegensatz zu den beteiligten kantonalen Direktionen befürwortet sie grundsätzlich ein Rauchverbot auf Spielplätzen. «Passivrauchen ist für Kinder und Jugendliche gesundheitsschädigender als für Erwachsene, da ihre Lungen noch nicht vollständig entwickelt sind», sagt die Leiterin für Gesundheitsförderung und Prävention bei der Lungenliga. Zudem gehe es auch um eine Vorbildfunktion, die Betreuungspersonen auf dem Kinderspielplatz einnähmen.

Das Verbot sei bindender als die Sensibilisierung. Zwar zeigt Claudia Künzli Verständnis für das Argument, dass die Massnahme nur schwer kontrollierbar sei und zusätzliche Kapazitäten fordere. Kontraproduktiv sei sie aber auf keinen Fall: «Nach den Erfahrungen mit bisherigen Rauchverboten ist es kaum vorstellbar, dass mehr Zigarettenkippen auf dem Spielplatzareal enden würden.»

Ernüchterung und neue Hoffnungen

«Die Antwort des Regierungsrates nach über drei Jahren ist ein enttäuschendes Ergebnis», hält Initiantin und Grossrätin Sarah Gabi Schönenberger (SP) fest. Die genannten Argumente seien nicht fundiert und nachvollziehbar, Positionen wie jene der Lungenliga Schweiz kämen im Bericht nicht zum Ausdruck.

Hinnehmen will sie den Entscheid nicht, deshalb sei der nächste Schritt eine Planungserklärung. «Das Rauchverbot und Sensibilisierungs­massnahmen schliessen einander nicht aus, die Kombination wäre sogar die optimale Lösung.» Die Befürwortenden hoffen auch auf nationale Massnahmen. Das im Jahr 2024 in Kraft tretende Tabakproduktegesetz lässt laut Lungenliga Schweiz Raum für Anpassungen im «Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen». Dadurch könnte das Rauchverbot bald auch auf Berner Spielplätzen erneut diskutiert und umgesetzt werden, wie es bereits in anderen Kantonen der Fall ist.

Hohe Bussen in Genf

Zwar raucht heute noch mehr als jeder vierte Mensch in der Schweiz. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt dennoch ein klares Bild: Die Zigarette wird zunehmend aus dem öffentlichen Raum verbannt. Auf das Rauchverbot im öffentlichen Verkehr vor knapp zwanzig Jahren folgte jenes in den Gastronomiebetrieben, seit 2019 sind alle Schweizer Bahnhöfe rauchfrei.

Die strengsten Raucherregeln hat derzeit der Kanton Genf. Dort gilt ein Rauchverbot für bestimmte Orte im Freien, beispielsweise Bushaltestellen, Pausenplätze oder Spielplätze. Bei Verstössen droht eine Busse von bis zu 1000 Franken. Obschon beispielsweise auch die Stadt Chur ein Rauchverbot eingeführt hat, gelten in der Deutschschweiz weniger strenge Regelungen als in der Romandie. Bis die letzte Zigarette auf dem Spielplatz erlischt, dürfte also auch im Kanton Bern noch die eine oder andere Debatte über die Bühne gehen.

